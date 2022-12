3. LA STORIA DI ROMA E DEI ROMANI RACCONTATA DALLE FOGNE DEL COLOSSEO

Il Colosseo continua a essere oggetto di studio e inesauribile fonte di scoperte per archeologi e storici: una equipe di ricerca diretta da Martina Almonte, Federica Rinaldi e Barbara Nazzaro dal gennaio 2022 ha intrapreso uno scavo stratigrafico del collettore sud del celeberrimo anfiteatro, e ciò che è emerso – oltre alle dinamiche di funzionamento delle reti idriche del monumento – è un quadro sulle abitudini degli antichi Romani durante gli spettacoli al Colosseo. Le ricerche effettuate negli antichi condotti fognari hanno svelato una grande quantità di reperti, tutti diversi per tipologia, come semi e frutti di piante coltivate (fichi, uva, meloni, olive, pesche, ciliegie, susine, noci, nocciole e pinoli) e resti di piante spontanee come le more: questi, probabilmente erano i cibi consumati dagli spettatori sulle gradinate. Sono stati ritrovati inoltre cuticole e frammenti di foglie di bosso e di alloro, piante che venivano utilizzate per decorare l’arena durante gli spettacoli, e ossa di animali come orsi, leoni, cani, bassotti, costretti a lottare tra loro sull’arena oppure impiegati per le venationes, battute di caccia con le quali si intrattenevano gli antichi Romani. Sono riemersi inoltre dadi da gioco, oggetti d’uso personale, come uno spillone in osso lavorato, elementi di vestiario come borchie, chiodini da scarpe e frammenti di cuoio e 53 monete di età tarda, tutte in bronzo tranne un sesterzio in oricalco di Marco Aurelio emesso nel 170-171 d.C.