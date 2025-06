L’estate ligure si prospetta ricca di eventi culturali da vedere tra un bagno in mare e l’altro. Il programma è vasto e non manca di nomi importanti: si comincia con la Metafisica di Giorgio de Chirico, per poi approfondire la corrente ottocentesca dei Macchiaioli. Palazzo Ducale a Genova propone invece un doppio progetto con Giorgio Griffa ed Eugenio Montale. E ci sono pure le tanto amate stampe giapponesi, declinate in un’esplorazione dell’universo femminile. Ecco la guida con tutto quanto di utile c’è da sapere sulle mostre in Liguria per l’estate 2025.



Emma Sedini

Giorgio de Chirico

Giorgio de Chirico – Fortezza Firmafede, Sarzana

Riapre dopo un anno di riallestimenti la Fortezza Firmafede di Sarzana con un progetto tutto dedicato alla pittura di Giorgio de Chirico. Il maestro novecentesco è esplorato attraverso oltre 60 opere che si concentrano sugli ultimi anni della sua produzione, legati alla Neometafisica. Si tratta perlopiù di litografie – realizzate assieme allo stampatore Alberto Caprini – che testimoniano un sodalizio artistico caduto proprio in un periodo estremamente creativo per de Chirico. Di rilievo il soggetto del Trovatore, proposto in diverse varianti lungo il percorso.



Giorgio de Chirico. La Metafisica della creazione

Fortezza Firmafede, Sarzana

Fino al 21 luglio 2025

Gli Eredi dei Macchiaioli

I Macchiaioli – Palazzo della Meridiana, Genova

L’Ottocento italiano, da Silvestro Lega a Plinio Nomellini è in mostra al Palazzo della Meridiana di Genova. Un percorso che raccoglie opere dei maggiori interpreti italiani della “macchia”, che animarono la scena culturale degli ultimi anni del XIX Secolo. L’evento si inserisce nel palinsesto culturale cittadino pensato per promuovere la Genova dell’Ottocento. In questo periodo le Avanguardie nate in Francia arrivano anche in Italia e trovano terreno fertile nei fermenti già in corso, che stavano rivoluzionando la società. L’esposizione prende le mosse dal lascito dei maestri macchiaioli e prosegue narrando con oltre 50 opere i loro eredi e successori che coniugarono in modo soggettivo questa tecnica innovativa.



Gli eredi dei Macchiaioli

Palazzo della Meridiana, Genova

Fino al 13 luglio 2025

Giorgio Griffa a Palazzo Ducale

Giorgio Griffa / Eugenio Montale – Palazzo Ducale, Genova

A Palazzo Ducale si comincia con Giorgio Griffa, ospite dell’Appartamento del Doge, con le sue opere poetiche, astratte e performative, in cui il gesto trasporta in una dimensione senza tempo e sospesa. La mostra raccoglie una cinquantina di lavori tra dipinti, disegni e installazioni. La pittura è per lui il luogo degli spazi e della memoria; come un musicista egli propone tante variazioni dello stesso tema, giocando con colore, linea e spazialità.

A 100 dalla prima pubblicazione della raccolta di poesie Ossi di Seppia, Palazzo Ducale dedica a Eugenio Montale una grande mostra omaggio. La proposta, realizzata in collaborazione con la Fondazione Arnoldo Mondadori, comprende quasi 100 immagini per rievocare questi testi che hanno segnato profondamente tutto il Novecento. Protagonisti sono tre talenti della fotografia italiana – Iole Carollo, Anna Positano e Delfino Sisto Legnani – che, prendendo spunto dal capolavoro montaliano, realizzano 99 scatti, a cui si aggiungono edizioni originali, appunti, diari e foto d’epoca.



Giorgio Griffa, Dipingere l’invisibile

Fino al 13 luglio 2025

Meriggiare pallido e assorto. Eugenio Montale: 100 immagini per i 100 anni di Ossi di Seppia

Fino al 29 giugno 2025

Palazzo Ducale, Genova

La donna nell’arte giapponese

La donna nell’arte giapponese – Museo d’Arte Orientale E. Chiossone, Genova

È un interessante viaggio in Oriente quello visitabile al Museo d’Arte Orientale genovese. Due le sezioni in cui si articola il percorso. La prima guarda alle Muse: ai ritratti di geishe e cortigiane che dettavano la moda femminile dell’epoca. L’altra, Eroine, racconta le grandi donne che eccelsero nelle arti e in altri talenti, in un mondo allora dominato da uomini. Spicca tra queste Katsushika Oi, figlia del celebre Hokusai e sua brillante allieva. Il Museo ne espone un importante dipinto. Tutto questo universo è narrato attraverso disegni e xilografie realizzate dai principali artisti giapponesi dell’Ukiyoe.



La donna nell’arte giapponese del ‘600 e ‘800

Museo d’Arte Orientale E. Chiossone, Genova

Fino al 16 novembre 2025

Morandi e Fontana. Invisibile infinito

Morandi e Fontana – CAMEC, La Spezia

Il CAMEC della Spezia invita il pubblico a immergersi nell’opera di due colonne portanti dell’arte del Novecento: Giorgio Morandi e Attilio Fontana. Ecco che l’atmosfera sospesa e soffusa delle nature morte invade il museo. Brocche, bottiglie scodelle e vasi di fiori. E poi ancora i paesaggi: quei paesaggi collinari, dai toni pacati tendenti all’ocra, in cui si disperdono i caseggiati illuminati dal sole estivo. La quotidianità profonda e simbolica del pittore è accostata ai tagli dell’altro maestro. Le sue aperture introducono al vuoto incommensurabile che c’è al di là della tela, ispirando il pubblico ad andare oltre. Davanti alla superficie che è bianca come una pagina intonsa ci viene negata ogni illusione figurativa e ogni riferimento tanto alla storia dell’arte che alla vita reale, alla storia e alla cronaca. Così facendo, la mente può contemplare l’infinito.



Morandi e Fontana. Invisibile infinito

CAMEC, La Spezia

Fino al 14 settembre 2025