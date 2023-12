Nel cuore di Palermo, tra via Libertà e il Teatro Politeama, ha aperto la prima “selfie room” della Sicilia, meglio noto come The Social Musuem. Il progetto nasce nel 2023 da tre ragazzi palermitani: Flavia e Marco Di Gaudio e Fabio Bustino, i quali hanno voluto creare uno spazio che, non solo potesse accogliere gli amanti della fotografia, ma anche i content creator. È per loro che, a partire dal primo dicembre 2023, i 200 mq della struttura in via Giorgio Castriota 2 sono animati da ben 25 installazioni, surreali e variopinte, capaci di coinvolgere il pubblico di tutte le età in un’esperienza unica.

The Social Museum: le installazioni della prima “selfie room” di Palermo

All’interno dello spazio si passa dalle comuni piscine di palline a paesaggi cosmici e giochi di luce, con la possibilità di programmare uno shooting fotografico, spot commerciali e produzioni. È anche possibile accedere a una shooting room, un’area dedicata esclusivamente a scatti e-commerce, video e attività social e aziendali.

The Social Museum, Palermo

“L’obiettivo è quello di fornire strutture coinvolgenti per incentivare la socializzazione e lo svago senza limiti per tutte le età”, spiegano i tre ideatori del progetto. “In questo modo non solo la città avrà una location come questa, già diffusissime in tutto il mondo, ma potrà permettere anche alle aziende di sfruttare i suoi spazi per costruire creativamente immagini, video e tanto altro sui vari canali di comunicazione esistenti”.

Valentina Muzi

Palermo// dal primo dicembre 2023

The Social Museum

Via Giorgio Castriota 2

https://www.thesocialmuseum.it/