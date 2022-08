7. PICASSO E DORA MAAR ALLA PINACOTECA DI TORINO

È presentata dalla Pinacoteca Agnelli il progetto espositivo Beyond the Collection con Pablo Picasso e Dora Maar. Un dialogo con la Fondation Beyeler a cura di Sarah Cosulich, Lucrezia Calabrò Visconti e Beatrice Zanelli. L’esposizione trova la sua origine nel ritratto di Picasso, Homme appuyé sur une table (1915-1916) conservato in Pinacoteca, che in questa occasione viene messo in relazione per la prima volta con tre ritratti sempre di Picasso degli anni Trenta raffiguranti Dora Maar, provenienti dalla Fondation Beyeler. Con le tele dialogano anche una serie di fotografie di Dora Maar stessa, artista fotografa, poeta e pittrice francese di origine croata, riconosciuta per i suoi collage surrealisti. La mostra, aperta fino al 25 settembre, inaugura un format pensato per ripetersi con cadenza annuale: dal Settecento di Canaletto e Bellotto, all’Ottocento di Canova per arrivare al Novecento di Matisse e Modigliani, le 25 opere della Pinacoteca vengono messe in dialogo con capolavori in prestito da altre prestigiose collezioni nazionali e internazionali.