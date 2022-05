8. ROMA

Per quanto riguarda le strutture museali di Roma Capitale, vedrà l’apertura straordinaria in orario serale dei Musei civici sparsi nel territorio cittadino, con un ampio programma di concerti e spettacoli dal vivo. Il biglietto di ingresso avrà il costo simbolico di un euro (sarà gratuito dove espressamente previsto) e consentirà di assistere a spettacoli e visite guidate, circondati dalle opere d’arte delle collezioni permanenti e da quelle delle numerose mostre temporanee. Ma La Notte dei Musei a Roma, sarà anche l’occasione per visitare moltissimi altri spazi della città che hanno deciso di aderire all’iniziativa – promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura – come università, accademie italiane e straniere, ambasciate, Istituti di alta formazione, istituzioni e tanti luoghi della cultura e dell’intrattenimento eccezionalmente aperti in orario serale. Sono circa 80 spazi, diffusi sul territorio al cui interno prenderanno vita oltre 100 eventi, con più di 60 mostre pronte ad accogliere i visitatori. Il Polo Museale Sapienza per esempio, promuove nella sede e nella facciata del Museo dell’Arte Classica, Reimagined Cinema, curata da Camilla Boemio, un intervento filmico performativo con gli artisti Inglesi Ben Rivers e Mathew Emmett, che esplora la nozione di contaminazione del flusso di immagini in senso ampio e concettuale, in un dialogo con l’architettura esterna del museo, e in una rappresentazione dei rapporti tra artista e pubblico, narrazioni e disconnessioni, ecologie e nuovi mondi in divenire, realtà e finzione.

https://www.museiincomuneroma.it