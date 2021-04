Film, simposi, concerti e non solo. Ecco le nuove iniziative online di fondazioni e musei italiani

7. CONTINUA IL PALINSESTO DI ROMAISON

Continua il palinsesto online proposto sui canali social ufficiali Instagram e Facebook di romaisonproject, dove una serie di podcast tratteranno della costruzione del personaggio maschile grazie a due nomi storici dell’alta sartoria romana, ovvero Litrico e Piattelli. Celebri per aver vestito icone cinematografiche – così come gli stessi grandi attori nazionali ed internazionali nella vita reale -, questi hanno rivisitato lo stile maschile, spesso partendo proprio dagli abiti realizzati per i film e rispondendo a particolari esigenze dei personaggi sulla scena. È previsto per giovedì 8 aprile, alle 18.30, l’appuntamento in cui Romeo Gigli tratterà, in diretta Instagram, il binomio moda e costume nel rapporto di reciproco scambio e ispirazione. Stilista rivoluzionario, tra i più importanti negli anni Ottanta e Novanta – nel suo atelier si era formato anche Alexander McQueen -, Gigli è celebre per aver rinnovato l’iconografia di donne cosmopolite, eteree e atemporali viaggiatrici, per i raffinati riferimenti all’arte del passato o a mondi lontani, per la libertà nella sperimentazione formale e dei materiali. Nel 2017 ha firmato i costumi per il “Don Giovanni” di Mozart con progetto e scenografie di Barnaba Fornasetti, presentato in Triennale a Milano e a Firenze nell’ambito di Pitti Uomo, collaborando per la realizzazione con alcune delle sartorie romane.