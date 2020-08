4. BANKSY E LA STREET ART AL TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

Banksy, Love Is In The Air (Flower Thrower), 2003, serigrafia su carta, 50×70 cm. Collezione privata

Banksy approda anche a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, con la mostra Banksy & The Street Art, visitabile fino al 13 dicembre 2020. Cosa vedremo in questa raccolta? Intanto opere conosciutissime del misterioso street artist di Bristol, come Girl with Balloon, Rage – flower thrower (il “lanciatore” di mazzo di fiori) o Flying Ghetto Rat e Laugh Now. Queste ultime vedono protagonisti i topi e gli scimpanzé, tipici animali banksiani ricorrenti nei suoi lavori. In mostra anche una spettacolare carrellata di foto d’autore delle opere di Banksy nel mondo: Betlemme, Londra, Bristol e, in Italia, a Napoli e Venezia. Sono esposte anche le opere di altri importanti street artist nazionali e internazionali, come Blu, Delta 2, BenEine, 3D, Bordalo II, Kayone, Swoon, Faith 47 e Serena Maisto.

Banksy & The Street Art

fino al 13 dicembre 2020

Teatro degli Arcimboldi

Orari di apertura

da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 19.00

sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 20.00

https://www.teatroarcimboldiarte.it/bansky/#info