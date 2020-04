Earth Day. L’ambiente delle arti

3. INSTALLAZIONI IMMERSIVE



Commissionata per la mostra After the End of the World, allestita al CCCB – Centre de Cultura Contemporània de Barcelona nel 2017, l’installazione win > < win, creata dalla compagnia teatrale tedesca Rimini Protokoll, porta lo spettatore in un mondo in cui le meduse sono la specie dominante, invitandolo a un confronto con la struttura organica della specie umana che, per via della sua maggiore complessità, risulta meno efficiente e quindi a rischio.