A quasi dieci anni di distanza da Amy, il documentario su Amy Winehouse diretto nel 2015 da Asif Kapadia (e vincitore di un Premio Oscar come miglior documentario nel 2016), il mondo del cinema torna a ricordare una delle voci più emblematiche e struggenti della prima decade del XXI secolo.



Stiamo parlando di Back to black, il primo biopic vero e proprio incentrato sulla vita della famosissima cantautrice londinese scomparsa precocemente, nel 2011, a soli 27 anni.

Il primo biopic su Amy Winehouse

“Non scrivo canzoni per essere famosa, le scrivo perché altrimenti non saprei che altro fare”. Con queste parole si apre il trailer del primo lungometraggio biografico su Amy Winehouse. Prodotto da StudioCanal, diretto da Sam Taylor-Johnson e scritto da Matt Greenhalgh, il film si presenta come un accattivante progetto celebrativo sulla figura della cantante che, non a caso, porta il titolo del suo disco più emblematico: Back to black, per l’appunto.



Custode di tracce indimenticabili (come la hit Rehab e la malinconica Love is a loosing game), questa pietra miliare del cosiddetto contemporary R&B, gioca un ruolo principale all’interno della pellicola. Incentrato particolarmente sulla travagliata relazione sentimentale con l’ex marito Blake Fielder-Civil, e sul conseguente lancio del secondo lavoro discografico della Winehouse, il biopic parte dagli esordi della sua carriera per restituire un intrigante e intricato ritratto dal quale, a emergere, sono i lati più umani e sensibili dell’indimenticabile star mondiale.

Marisa Abela e il resto del cast di Back to Black

Interpretato dall’azzeccatissima attrice britannica Marisa Abela (recentemente vista sul grande schermo in Barbie, di Greta Gerwig), Back to black si compone di un cast di tutto rispetto nel quale spiccano Jack O’Connell (Skins, Unbroken), Eddie Marsan (Gangs of New York, V per Vendetta), e Lesley Manville (Topsy-Turvy, Maleficent), rispettivamente nei ruoli di Blake Fielder-Civil, il padre Mitch e la nonna Cynthia Winehouse.



Atteso nel Regno Unito per il 12 aprile, il film uscirà negli Stati Uniti il 10 maggio, facendoci così sperare di poterlo vedere in Italia prima del prossimo autunno.



Chi è Sam Taylor-Johnson, regista del nuovo film su Amy Winehouse

Esplosa al cinema con la regia del blockbuster Cinquanta sfumature di grigio, Sam Tylor-Johnson (Londra 1967) nasce in realtà come artista concettuale legata al movimento degli Young British Artists.



Oltre ad aver esposto in importanti istituzioni museali come il MOMA di New York o il Centre Pompidou di Parigi, durante la sua carriera artistica ha ricevuto anche importanti riconoscimenti come il Premio Illy Caffè alla Biennale di Venezia del 1997 e la candidatura, nel 1998, al Turner Prize.

Grazie proprio al suo eclettismo stilistico, l’artista/regista ha avuto modo di confrontarsi anche con la musica, già prima di Back to black. Non solo collaborando con musicisti del calibro di Donna Summer, Pet Shop Boys, R.E.M., ma anche dietro la macchina da presa.



A lanciarla nel mondo del cinema è infatti un’altra biopic a tema: Nowhere boy, film del 2009 dedicato ancora una volta a una grande figura della musica contemporanea, quella di John Lennon.

Valerio Veneruso