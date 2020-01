6. IL PENSIERO CREATIVO DI JENNIFER BEAMISH E TOBY TRACKMAN

La creatività è forse la vera distinzione che c’è tra uomo e animale. Il pensiero creativo è un documentario firmato da Jennifer Beamish e Toby Trackman in cui il neuroscienziato David Eagleman indaga su cosa succede nella mente dell’uomo quando crea e come questa creazione ha origine. Il documentario parte da un concetto ben definito: “la creatività non è una prerogativa per pochi”. Facciamo un esempio. “Credo che la scienza sia intrinsecamente creativa”, dice Michelle Khine, nanotecnologa che è riuscita a portare avanti le sue ricerche grazie ad una brillante, è il caso di dire “geniale”, trovata. All’epoca in cui iniziò a lavorare sulle nanotecnologie, non c’erano abbastanza fondi per ottenere le attrezzature da laboratorio necessarie per permetterle di lavorare in scala microscopica, cosa ovviamente fondamentale nel suo campo di ricerca. In preda al panico e alla disperazione per il possibile fallimento della sua carriera, pensando a un gioco di quando era bambina in cui si avevano a disposizione delle specie di pellicole su cui si disegnava sopra e in un secondo momento venivano messe in un fornetto ottenendo delle miniature dalle perfette proporzioni. Questa idea di gioco trasposta in laboratorio le ha permesso di arginare il problema e di essere ancora più innovativa e con pochi fondi. Tra gli altri intervistati di Il pensiero creativo ci sono anche Bjarke Ingels, visionario architetto danese, fondatore del Bjarke Ingels Group; Robert Glasper, musicista; Michael Chabon, scrittore e fumettista; Tim Robbins, regista e attore.