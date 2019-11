2. SONO SOLO FANTASMI

Che sorpresa Christian De Sica. L’attore ormai alla sua nona regia consegna al pubblico un horror comedy in collaborazione, tra gli altri, con Nicola Guaglianone, Menotti e il figlio Brando De Sica. Sono solo fantasmi è la storia di tre fratelli, figli di madri diverse, che si ritrovano a Napoli, nella casa paterna, dopo la morte del padre. Questo triste evento li riunisce e unisce per risolvere le solite rogne legate all’eredità, se non fosse che i tre non sono propriamente soli… In sala con Medusa Film, Sono solo fantasmi è la pausa di Christian De Sica dalla comicità assoluta cui ha abituato i suoi fan. Una pausa nostalgica e profonda, che in parte lo ricollega all’amore per il padre Vittorio, fantasma unico e vivo della sua vita. Un film in cui si ride tanto e in cui ci si spaventa molto. Un film però anche magico per la sua ambientazione, una Napoli sempre straordinaria. Consigliato a chi non si ferma davanti i cliché e a chi, un po’ cinefilo, vuole scovare i tanti riferimenti cinematografici che ci sono.