2. PARASITE

Il capolavoro coreano. Parasite merita tutta l’attenzione possibile. Firma la regia un maestro come Bong Joon-ho, lo stesso autore dei “recenti” Snowpiercer, uno degli sci-fi più adrenalinici degli ultimi tempi, e Okja, fantasy iperecologista targato Netflix. Con questo film, in sala con Academy Two, Bong Joon-ho torna a una forma smagliante e classica. La storia di du famiglie: una che vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada, l’altra in una bella villa e griffata. È la perfetta metafora del terzo millennio, in cui una parte di mondo gode del wi-fi, per dire (e capirete dal film), e un’altra pirata la linea dai vicini. Quello di Bong Joon-ho è un dramma che fa sorridere, o meglio una commedia nera. Il regista mostra un mondo in cui rabbia e violenza sono a portata di mano, e la felicità, molto effimera e solo apparente, consiste nei beni materiali. È una visione limpida della nostra società, in cui l’inferno è percepito con tutto ciò che ci viene negato.