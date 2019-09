Su Sky Arte: on the road con i libri

By

Il programma in onda sul canale tematico satellitare guida il pubblico alla scoperta delle librerie d’Italia. In compagnia di una libraia, Cristina Di Canio, e di uno scrittore, Luca Di Fulvio.

Quante voci si nascondono dietro la copertina di un libro? Oltre a quelle dei personaggi che ne animano le pagine, a spiccare sono le parole di figure “in carne e ossa”, che partecipano alla vita di un’opera letteraria. Stiamo parlando di scrittore, editore e libraio, attori indispensabili sul palcoscenico della cultura. Il programma in onda su Sky Arte venerdì 6 ottobre propone un viaggio alternativo lungo il Belpaese, in compagnia della libraia Cristina Di Canio e dello scrittore Luca Di Fulvio, che percorreranno lo Stivale spostandosi da una libreria all’altra. Durante il percorso di Booktour – Storie di libri e librai, progetto nato per volontà di Rizzoli, Luca e Cristina raccoglieranno i libri amati da tutte le persone incontrate, quelli che hanno cambiato la loro vita e il loro modo di leggere. I due dialogheranno anche con lo scrittore Antonio Manzini e con l’attore Vincenzo Salemme, che rallegrerà il lungo viaggio con una telefonata. Dopo San Daniele del Friuli e Pietrasanta, l’itinerario si concluderà a Matera, capitale europea della cultura 2019.

