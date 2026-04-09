L’artista Pietro Roccasalva senza tregua: genealogia di un motivo resiliente nella mostra a Milano

La personale milanese di Pietro Roccasalva alla galleria MASSIMODECARLO esplora i temi della memoria, le prime vicissitudini e l’enfasi drammatica nell’opera dell’artista

L’artista Pietro Roccasalva senza tregua: genealogia di un motivo resiliente nella mostra a Milano
Pietro Roccasalva at MASSIMODECARLO, Installation view, Photo by Roberto Marossi, Courtesy MASSIMODECARLO

In Pietro Roccasalva (Modica, 1970) il tempo si concentra su momenti sospesi. Le scene precipitano attraverso regimi visivi eterogenei, sottraendosi a ogni linearità narrativa. Io ti saluto luce, ma con nervi offesi si sofferma, negli ambienti MASSIMODECARLO sui dettagli contro ogni lettura superficiale. Incarnazioni nuove e ombre ricorrenti convivono: paesaggi inventati, nature morte paradossali, animali metamorfici e personaggi visionari, tra cui il bambino dai capelli incolti e unghie non curate, la bambina con la bambola e la sposa con la racchetta enigmatica.

Stratificazione e presenze nella mostra di Pietro Roccasalva a Milano

Nelle opere pittoriche dell’artista le rappresentazioni si sovrappongono come vestigia: dipinti che diventano depositi di impressioni, tracce corporee e sedimentazioni culturali che trascendono il contingente. In Peter, a nervi offesi, il bambino, inteso come dispositivo e protagonista del percorso, si staglia frontalmente da un fondo scuro, mentre la sposa incide segni quotidiani e simboli arcaici. La Bambina intreccia esperienze intime e iconografia condivisa, creando un microcosmo dove coerenza e caos coesistono. Si avverte un effetto di stratificazione che combina riferimenti al passato e patrimonio collettivo, generando molteplicità ermeneutica.

Pietro Roccasalva at MASSIMODECARLO, Installation view, Photo by Roberto Marossi, Courtesy MASSIMODECARLO
Pietro Roccasalva at MASSIMODECARLO, Installation view, Photo by Roberto Marossi, Courtesy MASSIMODECARLO

Teatralità e relazione con l’osservatore nelle opere di Roccasalva

Gli spettri occupano l’ambiente con carica teatrale. Le posture e i gesti tendono a sollecitare chi scruta, destabilizzando l’interpretazione tradizionale. Lo spazio di Casa Corbellini-Wassermann diventa controcampo dell’inquadratura immaginifica, in cui l’equilibrio consueto cede.

Superficie come campo di resistenza 

Luce, disposizione e cromia rallentano l’attenzione, facendo della tela un terreno di attrito e orientando verso una fruizione maggiormente riflessiva. Il dialogo con l’architettura storica amplifica la frizione tra gerarchia sociale e instabilità degli echi, mettendo in evidenza la vitalità del percorso memoriale.

Il titolo come chiave della mostra di Pietro Roccasalva a Casa Corbellini-Wassermann

Il titolo, tratto da The Poetaster di Ben Jonson, suggerisce ambiguità: salutare la luce significa esporsi a ciò che scuote. La rivelazione supera la comprensione immediata. Roccasalva sembra inceppare i meccanismi della risonanza apprensiva: le opere insistono come cicatrici permanenti, continuando ad estendersi oltre l’atto sensoriale.

Pietro Roccasalva tra persistenza e necessità 

Il lavoro di Roccasalva articola una grammatica in cui nucleo, accumuli e discontinuità conducono lo sguardo in immersione organica e ordinata.Il dipinto illumina e cattura, costringendo a sentire. Eredità, diacronia e percezione sfuggono alla padronanza, e chi indaga resta sotto l’influenza del bambino che domina la scena. La critica afferma che l’intero corpus di Roccasalva mantiene una presenza intensa e duratura, opponendosi alla facile consumazione fugace e invitando lo spettatore a un coinvolgimento profondo.

Margherita Artoni 

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