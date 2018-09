La notizia è trapelata solo a tumulazione avvenuta. Paul Virilio (Parigi, 1932) è morto il 10 settembre probabilmente per un attacco di cuore. A confermare il decesso è stata la figlia Sophie dopo il funerale, svolto in forma privatissima il 17 settembre. Urbanista, sociologo, filosofo e soprattutto un intellettuale tra i più importanti del secolo, Virilo è stato a lungo direttorede l’Ecole spéciale d’architecture, la più antica e prestigiosa scuola di architettura di Francia.

IL PROFILO

Quando muore un intellettuale di tale caratura è sempre molto difficile tracciarne un profilo che sia adeguato al valore. Nato a Parigi nel 1932 da padre italiano, Virilio è stato, negli anni giovanili, profondamente influenzato dall’amicizia e dalla vicinanza di Henri Matisse. Entrato all’Ecole Spéciale d’Architecture di Parigi nel 1968, ha seguito tutto il cursus honorum dell’istituzione diventato prima directeur d’etudes nel 1973, poi direttore generale nel 1975, amministratore nel 1983, presidente del consiglio d’amministrazione nel 1989 ed infine professore emerito a partire dal 1998. Nel 1989 è entrato al Collège international de philosophie a Parigi, presieduto da Derrida. Al di là della lista infinita dei riconoscimenti, Virilio deve la sua fama ad una ricerca costante, riconosciuta a livello internazionale, elaborata in una serie di saggi e di testi tradotti in tutto il mondo.

IL PENSIERO

Teorico della dromologia, la scienza che studia la velocità, Virilio ha elaborato una riflessione critica sulla pervasività delle nuove tecnologie e sui rischi che vi sono associati. Si è dedicato all’analisi delle strategie urbane di organizzazione del tempo. Molti dei suoi saggi sono tradotti in tutto il mondo. Tra questi ricordiamo: Vitesse et politique: essai de dromologie(1977); Esthétique de la disparition(1980); L’espace critique(1984); La machine de vision(1988); L’inertie polaire(1990); Cybermonde, la politique du pire (1996); Un paysage d’événements (1996); La bombe informatique(1998); Ce qui arrive (2002); Ground Zero (2002); L’art à perte de vue (2005); Le futurisme de l’instant (2009); Le grand accélérateur (2010). Ha analizzato anche i conflitti di potere all’interno delle città e nella società. Celeberrima l’intervista concessa al poeta e filosofo Alain Veinsteinintitolata “La fin du monde est un concept sans avenir” (La fine del mondo è un concetto senza avvenire), in cui analizzando gli attacchi terroristici dell’11 settembre a New York ha definito la nostra epoca come l’età dell’iper-guerra, cioè di un conflitto che “non inizia, non finisce, non si evolve, ma è bloccato in un’eterna ripetizione senza possibilità di soluzione”. Tutto questo è frutto anche della rivoluzione innescata dall’ipertecnologia, che è uno degli argomenti di studio principali di Virilio. Una vita dedicata al lavoro fino all’ultimo istante, come ricorda anche la figlia. “Pochi giorni prima della sua morte” ha dichiarato Sophie Virilio, “ha lavorato con Jacques Arnould alla pubblicazione di un libro e stava preparando una nuova mostra presso la Fondazione Cartier con una sua ex allieva, l’architetto Hala Warde”.

– Mariacristina Ferraioli