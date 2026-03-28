C’è un’Italia che non si mostra subito. Non è quella delle piazze assolate e dei campanili cartolina. È un’Italia che si addentra nei boschi, che scolpisce mostri nella pietra, che ordina l’acqua come fosse un pensiero. Tra Lazio e Umbria sopravvive un sistema di giardini esoterici dove il Rinascimento perde la sua compostezza e diventa inquieto, simbolico, talvolta oscuro. Non si tratta solo di parchi storici, ma di dispositivi culturali complessi: autobiografie in forma di paesaggio, dichiarazioni politiche mascherate da architettura, percorsi iniziatici che ancora oggi interrogano chi li attraversa.

Il filo che li unisce non è soltanto geografico. È teorico. È l’idea che il giardino possa essere un cammino di conoscenza, un teatro morale dove l’architettura diventa allegoria e il visitatore, camminando, compie un rito.

Bomarzo, Pirro Ligorio. Photo Francesco Fornaciari

Il Sacro Bosco di Bomarzo: la mostra permanente del dubbio

Nel cuore della Tuscia, il Sacro Bosco di Bomarzo rompe l’idea di giardino rinascimentale come spazio ordinato e rassicurante. Voluto da Pier Francesco Orsini (Bomarzo, 1523 – 1585), detto Vicino, il complesso nasce nel XVI Secolo come risposta personale al lutto per la morte della moglie Giulia Farnese. Non celebrazione, ma spaesamento. Si cammina tra orchi spalancati, elefanti che stritolano guerrieri, divinità colte in torsioni teatrali. La celebre bocca dell’Orco, con l’iscrizione “Ogni pensiero vola”, inghiotte il visitatore in una stanza inclinata dove l’equilibrio si altera. L’architettura diventa esperienza fisica del dubbio.

Qui il percorso iniziatico non è lineare. Non c’è un asse centrale, non c’è una gerarchia evidente. Si procede per smarrimenti successivi. Il bosco mette in scena la crisi dell’uomo del tardo Rinascimento, stretto tra Riforma e Controriforma, tra certezze classiche e inquietudini manieriste. Il mostro non è semplice decorazione: è simbolo della parte irrazionale, della materia che resiste alla forma.

Nel Sacro Bosco si compie una discesa. Non verso l’inferno, ma verso la consapevolezza del limite. È un itinerario che ricorda certi trattati ermetici diffusi tra le élite del tempo: conoscere significa attraversare l’ombra.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Required) First Email (Required) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. This field is hidden when viewing the form Consenso Privacy (Required) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Email This field is for validation purposes and should be left unchanged. Δ Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Nome (Required) First Email (Required) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. This field is hidden when viewing the form Consenso Privacy (Required) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Comments This field is for validation purposes and should be left unchanged. Δ PAX, il bisettimanale sul turismo culturale Approfondimenti sul turismo culturale come chiave di comprensione dei territori e delle comunità che li abitano. Nome (Required) First Email (Required) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. This field is hidden when viewing the form Consenso Privacy (Required) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Phone This field is for validation purposes and should be left unchanged. Δ

Caprarola, Vignola. Photo Francesco Fornaciari

Palazzo Farnese a Caprarola, il giardino come architettura, potere, cosmologia

A Caprarola, con il Palazzo Farnese voluto dal cardinale Alessandro Farnese (Roma, 1520 – 1589), l’esoterismo assume una forma diversa. Non più inquietudine privata, ma cosmologia politica.

La pianta pentagonale, derivata da una rocca militare, si trasforma in figura simbolica: il pentagono rimanda alla stella, alla proporzione, all’ordine universale. L’architettura disegna un mondo regolato, gerarchico, armonico. Le terrazze del giardino salgono come gradi di un’iniziazione che coincide con l’ascesa al potere.

Nel Cinquecento, il giardino è uno strumento pedagogico. Si ispira a una cultura che ha il suo centro teorico a Firenze, sotto Cosimo I de’ Medici (Firenze, 1519 – 1574). Con lui si consolida una visione in cui arte, scienza e simbolo convergono in un progetto politico unitario. La corte medicea promuove studi neoplatonici, interesse per l’ermetismo, attenzione alla matematica come linguaggio dell’ordine divino. Il giardino diventa traduzione spaziale di queste idee.

Caprarola si colloca in questo clima. Il visitatore non vaga: sale. Ogni terrazza è un livello di conoscenza e di potere. L’acqua, domata in fontane e giochi idraulici, è la metafora di una natura disciplinata dalla ragione. È un percorso iniziatico rovesciato rispetto a Bomarzo: qui non si scende nel caos, si ascende verso la forma.

Villa Lante, Vignola. Photo Francesco Fornaciari

Nel Lazio, a Villa Lante a Bagnaia, l’ordine diventa rivelazione

A Bagnaia, frazione di Viterbo, la Villa Lante, commissionata dal cardinale Gianfrancesco Gambara (Brescia, 1533 – Roma, 1587), rappresenta una sintesi raffinata tra natura e intelletto.

Qui il percorso è chiaramente leggibile. L’acqua nasce in alto, alla Fontana del Diluvio, scende lungo la Catena d’Acqua, attraversa tavole imbandite di pietra, fino a raggiungere la Fontana dei Mori. È un racconto simbolico che va dal caos primordiale all’ordine civile.

Il visitatore compie un viaggio che è anche una lezione. Il giardino rinascimentale, nella sua versione più colta, traduce in forma spaziale l’idea neoplatonica di armonia tra macrocosmo e microcosmo. Le proporzioni, le simmetrie, la centralità dell’asse prospettico non sono scelte estetiche neutre: sono affermazioni filosofiche.

Villa Lante dimostra che l’esoterismo non coincide necessariamente con l’oscurità. Può essere trasparente, quasi didattico. Il sapere è riservato, ma non caotico. Si rivela gradualmente, come l’acqua che scende, guidata, ma mai forzata.

La Scarzuola, Tommaso Buzzi. Foto Francesco Fornaciari

In Umbria La Scarzuola è il teatro dell’iniziazione nel Novecento

Con la La Scarzuola, trasformata nel XX Secolo da Tomaso Buzzi (Sondrio, 1900 – Rapallo, 1981), il modello rinascimentale viene reinterpretato. Buzzi costruisce una città ideale fatta di teatri, torri, scalinate che sembrano condurre nel vuoto.

Il percorso è esplicitamente iniziatico. Si entra in uno spazio chiuso, quasi separato dal mondo, e si procede attraverso quinte sceniche che evocano l’antico, il barocco, il manierismo. Ogni edificio è simbolo, ogni gradino è una soglia.

Se nei giardini cinquecenteschi l’esoterismo era legato a una cultura cortigiana e neoplatonica, qui diventa autobiografico. L’architettura è confessione. Ma il principio resta lo stesso: camminare significa trasformarsi. L’iniziazione non è più religiosa o politica, ma esistenziale.

Un atlante dell’Italia segreta

Letti insieme, Bomarzo, Caprarola, Villa Lante e la Scarzuola disegnano un atlante coerente. Raccontano come l’architettura del giardino sia stata, tra XVI Secolo e Novecento, uno strumento di riflessione sul potere, sul sapere, sulla condizione umana.

Dal bosco irregolare di Vicino Orsini alla geometria cosmologica dei Farnese, dall’armonia idraulica di Villa Lante fino al teatro simbolico di Buzzi, emerge una costante: il paesaggio come testo da decifrare.

In un’epoca che privilegia la superficie e la fotografia rapida, questi luoghi chiedono tempo. Chiedono di essere attraversati come si attraversa un libro difficile. Il loro valore non sta solo nella bellezza, ma nella stratificazione di significati. Sono spazi che mettono alla prova lo sguardo.

E forse è questa la loro attualità: ricordare che la conoscenza non è mai immediata. È un cammino. Talvolta in salita, talvolta nel bosco. Sempre, comunque, iniziatico.



Francesco Fornaciari