1. L’ITINERARIO NEL CENTRO DI FERMO

Lunga 135 metri e larga 34, piazza del Popolo è il salotto della città, chiusa sui lati lunghi da due file di logge porticate in cotto e sui lati corti dai palazzi più significativi per la storia di Fermo. Oltre al Palazzo dei Priori, si ammira sul lato opposto l’antico Palazzo del Podestà, oggi sede del Municipio; poi il Palazzo degli Studi, che a lungo ospitò l’università fermana, e la chiesa di San Martino. A valle della piazza, invece, si scoprono le cisterne romane, complesso architettonico composto da trenta vani collegati, costruito nel I secolo d.C. per la raccolta e la distribuzione dell’acqua (al sito si accede oggi dall’ingresso medievale in via degli Aceti), seguendo le indicazioni di Vitruvio, per realizzare uno dei sistemi di immagazzinamento dell’acqua più capienti del mondo antico. Mentre è in salita la strada che conduce alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, sulla sommità del colle ribattezzato Girfalco, oggi parco con belvedere: l’edificio di culto si caratterizza per l’imponente facciata in stile romanico-gotico in pietra d’Istria, ma all’interno fu ristrutturata in stile neoclassico nel XVIII secolo, sebbene conservi anche una sacra Icona greco-bizantina del XIII secolo. Tornando verso corso Cavour, si incontra la chiesa di San Filippo Neri, consacrata nel 1607 e andata incontro a diversi eventi franosi, che hanno portato a spogliarla delle opere più preziose (oggi è auditorium e sala espositiva). In stile gotico quattrocentesco è la chiesa di San Francesco, che conserva un monumento funebre realizzato da Andrea Sansovino nel 1527.

