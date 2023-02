L’Autoritratto di Peter Paul Rubens (1577-1640), in mostra fino al 5 febbraio al Palazzo Ducale di Genova, sarà esposto all’ingresso del Teatro Ariston per tutta la durata del Festival di Sanremo 2023.

L’iniziativa si chiama Ospite d’onore e nasce dal desiderio di Regione Liguria di impegnarsi nella valorizzazione del patrimonio culturale mirando a creare un coinvolgimento trasversale delle arti sul territorio. L’Autoritratto è un dipinto realizzato tra il 1638 e il 1639, uno dei capolavori più noti dell’artista fiammingo. La scelta dell’opera ospite a Sanremo non è stata casuale: si tratta di un lavoro iconico di Rubens che peraltro ha soggiornato in Italia per ben otto anni dal 1600 in poi. “Il Festival di Sanremo è di tutti, come Rubens d’altronde”, spiega la curatrice della mostra a Palazzo Ducale Anna Orlando. “Questa è l’immagine iconica di un grandissimo artista che tornato dal viaggio in Italia diventa una star della nuova pittura europea. E visto che parliamo di star, in questo contesto sanremese ci sta benissimo. Rubens è super pop. Rubens inventa, osa e scardina l’ordine precostituito”.

RUBENS OSPITE D’ONORE AL FESTIVAL DI SANREMO 2023

“Rubens è un artista fuori concorso al Festival di Sanremo e, come spesso capita agli ospiti fuori concorso, sarà sicuramente tra i protagonisti assoluti del Festival. Il progetto ‘Ospite d’onore’ è un simbolo della commissione tra arti anche molto diverse, ma a modo loro tutte popolari, che sono alla base della linea politica della cultura della regione”, commenta il Presidente e Assessore alla Cultura Giovanni Toti. Se il Festival rende la città ligure affascinante, l’Autoritratto di Rubens è un’ulteriore e preziosa attrattiva per chi passerà a Sanremo in questa settimana e per tutti gli artisti e maestranze della carovana del Festival. In questo modo si celebra ancora di più la mostra a Palazzo Ducale, che ha avuto un grandissimo successo contando più di 70mila spettatori, e si rende ancor più fruibile ad un pubblico nuovo un’opera d’arte importante. Non è un caso se nelle nostre classifiche di fine anno abbiamo indicato Genova come possibile città rivelazione del 2023.

Gloria Vergani