5. SCULTURE NELLA CITTÀ DAL 1962 A OGGI

Nel 1962, Giovanni Carandente decise di realizzare nell’ambito del Festival dei Due Mondi la mostra Sculture nella città, primo evento europeo a coniugare arte contemporanea, spazio urbano e patrimonio storico-artistico, con l’idea di dare forma a un museo a cielo aperto nel cuore di Spoleto. Furono 53 gli artisti invitati a esporre le proprie opere nella mostra diffusa, che aveva l’obiettivo di svincolare la scultura da un ruolo meramente commemorativo, raccontandone invece gli esiti più contemporanei, e l’opportunità di una interazione creativa con luoghi storici. Ma il progetto ebbe anche il merito di coinvolgere diversi stabilimenti siderurgici italiani nella produzione delle sculture site specific, dando impulso alla ripresa dell’industria italiana. Furono realizzati 104 lavori, dislocati in tutti gli angoli della città, compreso il Teatro Romano. Alla rassegna presero parte, tra gli altri, Arp, Colla, Fontana, Lorenzetti, Manzù, Marini, Moore, Smith, le cui opere furono in seguito acquisite da istituzioni museali italiane e internazionali (le venti sculture di David Smith, per esempio, godono di una sala dedicata presso la National Gallery di Washington, che documenta la mostra spoletina). Sei sculture sono però rimaste in città in esposizione permanente, negli spazi per cui furono concepite in origine: si apprezzano dunque il Teodelapio di Calder, il Colloquio Spoletino di Consagra, Il dono di Icaro di Pepper, la Colonna del viaggiatore di Arnaldo Pomodoro, Stranger III di Chadwick e Nino Franchina con l’eponima Spoleto 1962 in piazza del Comune (dell’artista resta anche il Cancello all’ingresso della casa di Carandente). Ma a proposito di arte pubblica, Spoleto e il suo territorio possono vantare anche diversi interventi di Sol LeWitt, che l’artista americano realizzò a più riprese nel periodo compreso tra gli Anni Settanta e il 2000, quando si rifugiava nella sua residenza sulle pendici del Monteluco. A LeWitt infatti si devono la decorazione pavimentale della pista da ballo davanti alla Casina dell’Ippocastano (progettata per il Festival dei Due Mondi, oggi appena percepibile) e l’opera Muro, eseguita per la mostra Incontri 1980: 20 Interventi di artisti contemporanei a Spoleto, nell’area dei giardini pubblici di viale Matteotti, non distante dalla Spoletosfera, dell’architetto Buckminster Fuller.