La festa degli innamorati sarà celebrata anche da musei e siti culturali, con iniziative pensate per far trascorrere una giornata speciale a tutte le coppie. Da nord a sud, ecco una selezione degli eventi più interessanti e romantici

Il 14 febbraio ricorre San Valentino, giornata nota come la “festa degli innamorati”. Coppie di tutto il mondo celebreranno l’amore, tra cene a lume di candela, e perché no, una visita o un brindisi al museo, dato che molte istituzioni museali italiane riserveranno per questa giornata momenti speciali pensati ad hoc per le coppie, tra visite guidate e iniziative come aperitivi, notti in albergo, pic-nic e voli in mongolfiera. Se avete voglia di passare un San Valentino diverso, ecco a voi una selezione delle iniziative più interessanti e originali pensate dai musei italiani.

Desirée Maida