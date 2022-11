1. L’ITINERARIO NEL CENTRO DI MACERATA

Racchiusa tra mura quattro-cinquecentesche – di cui resta l’accesso storico da Porta San Giuliano ‒, Macerata vanta una fondazione romana (poco distante dal centro, presso la frazione Villa Potenza, si visita il sito archeologico di Helvia Recina) e un grande fervore culturale, politico ed economico tra il periodo comunale e l’epoca rinascimentale (nel 1290 nasce qui l’embrione – lo Studium legum – di una delle prime università del mondo, nel 1320 la città diventa sede vescovile). Ma è nel XVIII secolo che si definisce il volto architettonico del centro storico – caratterizzato da un diffuso utilizzo di mattoni in cotto – con molteplici interventi di rilievo, che vedono anche la presenza di Luigi Vanvitelli in città. Ne resta traccia nella Basilica di Santa Maria della Misericordia, la più piccola chiesa progettata dall’architetto napoletano, in luogo di una preesistente basilica quattrocentesca. Settecentesco è anche il Teatro Lauro Rossi, mentre data al 1829 l’edificio più iconico della città (lo stile è quello neoclassico, ispirato al classicismo del Palladio), lo Sferisterio, con la facciata in laterizio che cela l’imponenza dell’arena interna con la scenografica sequenza di arcate scandite da 56 colonne, nata per ospitare il gioco del pallone a bracciale, poi ricovero per i cavalli delle truppe durante la Prima Guerra Mondiale, e dal 1921 sede di spettacoli e festival di musica lirica. Tornando indietro nel tempo, in direzione piazza della Libertà, al periodo rinascimentale risale, oltre alla Loggia dei Mercanti, il completamento della Torre civica, detta anche Torre dei tempi, con l’orologio astronomico cinquecentesco che ogni giorno, allo scoccare delle 12 e delle 18, offre lo spettacolo del carosello dei Magi. Dall’alto si gode di un panorama che unisce le due anime del territorio, tra terra – i Monti Sibillini – e mare, l’Adriatico poco distante. Quattrocentesco è invece il duomo intitolato a San Giuliano, danneggiato dall’ultimo terremoto. E tra gli edifici religiosi si segnala la Chiesa delle Vergini fuori Porta Picena, realizzata alla metà del Cinquecento su modello bramantesco: all’interno, nella cappella Ferri, una Natività di Tintoretto e bottega.