5. UN SABATO TRA LE VILLE SUL LAGO

È un appuntamento che non prevede deroghe – unica data il 5 novembre, per due tour, alle 9.30 e alle 14 – quello con la visita guidata congiunta a Villa Carlotta, Villa del Balbianello e Villa Mainona, tra le residenze più note e ammirate dell’area comasca. Le Ville della Tremezzina è un evento promosso nell’ambito del Piano Integrato della Cultura della Regione Lombardia, che punta a destagionalizzare il turismo sul lago e beneficia di un autunno mite come pochi se ne ricordano negli ultimi anni. Con biglietto unico si accede alle tre dimore, partendo dalla visita guidata al Museo del Paesaggio del Lago di Como ospitato a Villa Mainona, per proseguire a piedi verso Villa Carlotta e ripercorrerne la storia (l’edificio fu realizzato per il marchese Giorgio II Clerici nell’ultimo quarto del Seicento, mentre nella seconda metà dell’Ottocento spese grandi attenzioni per il giardino botanico Duca Giorgio II di Sachsen Meiningen). L’ultima tappa condurrà – via lago – i partecipanti a Villa del Balbianello: antico convento francescano, fu trasformata in villa di delizia dal cardinal Angelo Maria Durini alla fine del Settecento, ma deve la sua forma attuale all’intervento novecentesco di Guido Monzino.

https://www.villacarlotta.it/it/eventi/le-ville-della-tremezzina-ieri-e-oggi-carlotta-mainona-e-balbianello/