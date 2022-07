2. A FORMIA L’ESPERIENZA AL FRANTOIO DI UN GRUPPO DI ARTISTI

È frutto della residenza d’artista che lo scorso maggio ha portato un gruppo di autori a lavorare nel borgo di Maranola la collettiva Memorie Urbane ospitata alla galleria Davide Rossillo Contemporary di Formia fino al 27 luglio. L’abitato medievale, in posizione panoramica sul Golfo di Gaeta, è conosciuto come il paese dei frantoi, per la secolare produzione di olio attestata da antichi frantoi in pietra – una piccola parte rispetto alla quarantina di impianti in attività nel periodo d’oro, tra XVI e XVIII secolo – che oggi si visitano percorrendo il nucleo storico, circondato da colline di uliveti. Qui, per due settimane, hanno lavorato gli artisti coinvolti nell’iniziativa – Chazme 718, Rafael Marquez Celdran, Fiumani aka MANI e Petites Luxures – ripresa dalla regista Marina Fastoso e fotografata da Emanuele Rea. La mostra in galleria riunisce, oltre al reportage fotografico dell’esperienza, le opere che ne sono scaturite, legate alla fascinazione per gli strumenti meccanici di produzione dell’olio, alla vita nel borgo e ai paesaggi che lo circondano.