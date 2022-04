2. LA BIBLIOTECA PALATINA

Una volta entrati nel Complesso Monumentale della Pilotta a Parma non si può non visitare la Biblioteca Palatina. Questa nacque nell’agosto del 1761, quando il neo duca di Parma, Filippo di Borbone, decise di istituire una biblioteca accessibile al pubblico, perseguendo l’ambizioso progetto del suo primo ministro Guillaume du Tillot. Non potendo godere di un archivio preesistente – a causa del trasferimento di Carlo di Borbone a Napoli ‒, il duca si adoperò affinché la Biblioteca si arricchisse di manoscritti, libri a stampa e disegni. Oggi è ancora possibile vedere il risultato di questa lungimirante impresa nel Fondo parmense che costituisce l’insieme iniziale della raccolta della biblioteca, in cui è possibile trovare anche il Siglo de oro, cioè la raccolta di opere scritte da Lope de Vega, e Comedias de diferentes autores. Per non parlare poi dei manoscritti palatini, ebraici e in volgare, a cui si aggiunge la Collezione De Rossi, provenienti dalla Biblioteca dell’omonimo abate, gli incunaboli in cui troviamo l’unico esemplare dell’Alfabeto stampato da Damiano da Moyle nel 1480, per poi concludere con carteggi, disegni, stampe, una sezione musicale e l’archivio Buzzi.

