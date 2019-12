Parma è la Capitale Italiana della Cultura del 2020. Per tutto il prossimo anno la città emiliana mette in campo una serie di progetti finalizzati a rilanciare la sua storia e la sua identità, promuovere i luoghi più significativi e, soprattutto, adottare strutture e metodologie di lavoro che possano rimanere ben oltre la fine dell’evento, veicolando lo sviluppo sociale ed economico attraverso la cultura. L’obiettivo è dar voce a tutti quegli aspetti eterogenei che compongono delle radici della città: la Parmaromana e quella medievale, la Parma borbonica e quella illuminista, la Parma contadina e quella verdiana, oltre che la Parmadi oggi, tra imprenditoria e innovazione. E, al tempo stesso, racchiuderli sotto un unico tema, il Tempo, che abbraccia un unico grande patrimonio; in particolare, il claim “la cultura batte il tempo”, è stato ricorrente durante il percorso di candidatura e accompagnerà la manifestazione durante tutto il periodo. “L’anno della Capitale non è arrivato per caso o per fortuna, ma grazie a un mix di competenza, intuizione e compiendo i passi giusti”, sostiene Federico Pizzarotti, Sindaco del Comune di Parma e Presidente del Comitato per Parma 2020. “Non è un premio, ma un merito. Il merito del settore cultura che ha contribuito a realizzare una straordinaria e concreta candidatura; delle grandi forze imprenditoriali e sociali che hanno messo in campo energie, intelligenza e saper fare; del mondo universitario che ci ha fornito scienza e conoscenza; il merito, infine, della nostra città che si è proiettata consapevole verso le sfide del mondo odierno: saper fare cultura ed essere città a vocazione internazionale”. Oltre all’inclusività e alla sostenibilità, l’altro dictat è “far rete”: in relazione a Parma 2020, nasce anche Emilia 2020, coordinato con le città di Piacenza e Reggio Emilia. Il programma completo è consultabile su www.visitemilia.com Ma ora torniamo all’agenda culturale parmigiana e vediamo i principali eventi che guideranno l’anno della Capitale della Cultura Italiana.

-Giulia Ronchi

www.parma2020.it