Uno YouTuber ha comprato i marchi Commodore e ha presentato una nuova versione dello storico computer Commodore 64: il Commodore 64 Ultimate. Con la promessa di creare una compagnia tecnologica retrofuturistica dedicata al “digital detox” di una società sempre più “schiavizzata” dalla tecnologia che la doveva servire.

C64, il computer più venduto al mondo

Il Commodore 64 (o C64), chiamato così per i suoi 64 KB di RAM, iniziò da essere distribuito dalla Commodore nel 1982. Ebbe un successo enorme, tanto da essere spesso considerato il singolo computer domestico più venduto nella storia.



Difficile è però capire quanto abbia effettivamente venduto: le stime più credibili vanno dai 12,5 milioni ai 17 milioni di esemplari. Insieme ad altre macchine dell’epoca, come lo ZX Spectrum di Sinclair in Europa e le serie PC-88 e PC-98 di NEC in Giappone, contribuì alla transizione dei computer da dispositivi per pochi appassionati a elettrodomestici presenti in ogni abitazione, e vengono tuttora sviluppati nuovi software (tra cui nuovi videogiochi) per questa macchina.

Il nuovo Commodore 64 Ultimate

Negli ultimi anni, ci sono già stati tentativi di riproporre il Commodore 64 con le “retroconsole” TheC64 Mini e TheC64 di Retro Games e Koch Media. Questi erano più che altro dispositivi che emulavano il C64 attraverso software già disponibili, mentre il Commodore 64 Ultimate replica (e aggiorna) proprio l’hardware originale.



L’attuale ritorno del Commodore 64 è dovuto a un content creator, lo YouTuber Christian “Peri Fractic” Simpson, che ha di recente acquistato il marchio con il supporto di non meglio specificati investitori: il Commodore 64 Ultimate sarà il primo risultato dell’operazione di rilancio.

L’uscita del Commodore 64 Ultimate

Dotato di WiFi e porte Ethernet, USB e HDMI e compatibile con quasi tutti i software dell’epoca (ci potrete infilare direttamente le cartucce), il Commodore 64 Ultimate sarà disponibile in tre versioni, con prezzi che partono da 257,39 euro. I modelli inizieranno a uscire a ottobre, ma è già possibile acquistarli.



Matteo Lupetti