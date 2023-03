Tutti lo usano, ma nessuno ne parla, eppure Pornhub è una realtà attiva e in attivo dal 2007, quando il canadese Matt Keezer lo ha messo online. Da allora la piattaforma di video sharing ha conquistato il pubblico, divenendo in soli due anni il sito web pornografico più popolare al mondo.

IL DOCUMENTARIO “MONEY SHOT: THE PORNHUB STORY”

Anche Netflix ha deciso di dedicare un approfondimento a questo fenomeno del web, dedicandogli un documentario dal titolo “Money Shot: The Pornhub Story”. Il film, che sarà visibile dal 15 marzo, viene così anticipato: “Con interviste ad artisti, attivisti e precedenti dipendenti, questo documentario offre una full-immersion nei successi e negli scandali di Pornhub”. Come si evince anche dal trailer, il documentario si propone come una vera e propria indagine volta a porre l’attenzione su luci e ombre di un sistema che muove milioni di dollari e coinvolge persone in ogni parte del globo.

IL MERCATO DEL SESSO E PORNHUB

Il redditizio “mercato del sesso” è infatti stato rivoluzionato dall’avvento di sistemi virtuali come quello di Pornhub, rendendolo potenzialmente accessibile a tutti, creando opportunità di guadagno per molti e canali di sfruttamento per altri. Non a caso molti Paesi hanno bloccato il sito di video sharing per adulti, chi per censura, chi con pesanti accuse di veicolare contenuti che coinvolgono minori.

Roberta Pisa