Ci sono luoghi simbolici che fanno parte del tessuto storico delle città, monumenti che nonostante la loro forza architettonica hanno sempre bisogno di essere riscoperti, magari attraverso la sperimentazione musicale. A Lecce i Fragment Dimension, trio pugliese composto da Drafted, Kaelan e Unthone, sonorizzano e concretizzano in un live set, tra suoni onirici, ambientali e sintetizzatori techno, le sale Castello Carlo V.

Music Platform, progetto culturale attivo in Puglia dal 2016, guarda alla narrazione territoriale, alla musica elettronica, alle performance e al paesaggio culturale per creare un format itinerante specializzato nella produzione di documentari. Tra divulgazione del patrimonio culturale e arti digitali, Music Platform presenta la nuova puntata realizzata grazie alla collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto. L’invito di Music Platform è quello di coinvolgere artisti della scena nazionale e internazionale a interagire con paesaggi naturali e luoghi spesso inaccessibili al pubblico per creare nuove narrazioni, fruibili attraverso la rete. In questo modo nasce il web tour musicale che guida i follower alla scoperta del patrimonio architettonico e naturalistico del Sud Italia.

– Giuseppe Amedeo Arnesano