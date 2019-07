“Alcuni dei testi migliori – e più divertenti – scritti di recente in lingua inglese sono le recensioni da una stella su TripAdvisor… l’energia e la creatività che serve per produrli è stupefacente”. Questa strana dichiarazione è stata rilasciata da Douglas Coupland (1961), scrittore americano di romanzi e saggi, oltre che sceneggiatore e artista visivo, famoso soprattutto per libri ormai classici come Generation X: Tales for an Accelerated Culture (1991) e Jpod (2006).

In questa video-intervista, pubblicata dalla web tv del Louisiana Museum di Copenhagen, Coupland offre il suo punto di vista sulla scrittura e commenta i cambiamenti intervenuti nel mondo dell’editoria dopo l’avvento di Internet: “non è mai stato facile entrare nell’editoria ed essere pubblicati; non era facile negli Anni Cinquanta e Sessanta e non lo è adesso. É difficile esattamente come prima. O facile come prima, dipende da chi sei”.