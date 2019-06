Domus Grimani 1594 – 2019 è il titolo della mostra che celebra, dopo oltre quattro secoli, il ritorno a Palazzo Grimani, Venezia, della collezione di statue classiche appartenuta al Patriarca di Aquileia Giovanni Grimani. L’esposizione, curata da Daniele Ferrara, direttore del Polo museale del Veneto e da Toto Bergamo Rossi, direttore di Venetian Heritage, è stata inaugurata a maggio in concomitanza con la vernice della Biennale Arte e rimarrà visitabile fino a maggio 2021.

Il fulcro del progetto è la ricostruzione di uno dei più significativi episodi della museologia europea – la Tribuna del patriarca Giovanni, ancora integra nella sua struttura architettonica – accompagnata dall’esposizione di arredi e opere nelle sale antecedenti, con l’intento di ricreare la decorazione di una dimora aristocratica del XVI e di restituire così ai visitatori l’atmosfera di un luogo che, grazie a questo progetto, torna protagonista dell’offerta culturale veneziana attraverso un allestimento ispirato all’estetica della “casa-museo”.

Il percorso espositivo si sviluppa nell’infilata di sale che conducono al camerino delle antichità, a cui si può accedere solo attraverso il suo unico ingresso originale dal quale il patriarca Giovanni soleva accogliere gli ospiti più illustri. La Tribuna, infatti, subì nei secoli alcune trasformazioni, come l’apertura di una grande finestra e della seconda porta che immette nella così detta sala Neoclassica, adibita a camera da letto durante la seconda metà del Settecento. Attraverso l’installazione delle due nicchie architettoniche temporanee, ricostruite per l’occasione a imitazione di quelle già esistenti, è stato ricreato l’aspetto originale dello spazio.