Artista, architetto, scienziato, naturalista, stratega militare e ingegnere, Leonardo da Vinci (1452 – 1519) fu prima di tutto un grande osservatore, sempre alla ricerca di nuove scoperte. A 500 anni dalla sua scomparsa, nel 2019 il mondo lo celebra con un fitto calendario di eventi e mostre. In arrivo anche un appuntamento con il ciclo L’arte al cinema di Magnitudo Film e Chili Cinema: solo nei giorni 18, 19 e 20 febbraio verrà proiettato nelle sale cinematografiche italiane il film Leonardo Cinquecento, una pellicola che si serve del contributo di esperti e scienziati per gettare una luce inedita sul genio insuperato del rinascimento italiano. Il film, diretto da Francesco Invernizzi, sarà il racconto di un viaggio, con immagini 8K, alla scoperta del pensiero e dell’eredità scientifica di Leonardo e ricompone in esclusiva e per la prima volta al mondo le pagine dei Codici, completamente digitalizzati e analizzati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

www.magnitudofilm.com