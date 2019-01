“La morte è il mezzo con cui io mi vendico del mondo contemporaneo”. Così Laurina Paperina (Rovereto, 1980) commenta il proprio lavoro, un vasto corpus di disegni, dipinti, video e installazioni che prende spunto dalla cultura pop per raccontare con ironia e sarcasmo il mondo che ci circonda. In questo video, girato in occasione della mostra Laurina Paperina e Albert Pinya. Wormhole a cura di Rossella Farinotti, in corso alla Martina’s Gallery di Giussano (MB) fino al prossimo 8 marzo, l’artista viene ripresa al lavoro nel suo studio mentre ci descrive il proprio processo creativo e le proprie fonti di ispirazione. Dalla cultura visiva popolare degli Anni Novanta, riferimenti principale e onnipresente, al mondo dell’arte contemporaneo, con i suoi miti e le sue contraddizioni, fino al più recente interesse per la storia della pittura antica, visibile nei dipinti che fanno riferimento all’opera di Bosch e Bruegel.