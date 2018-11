Setteponti Walkabout è un web doc interattivo che racconta l’antica Strada Setteponti, il percorso etrusco che attraversa il Valdarno collegando Firenze ad Arezzo. Già presentato all’ultimo Taormina Film Fest e al 59/mo Festival dei Popoli di Firenze, Setteponti Walkabout è un viaggio cinematografico multimediale diviso in tre capitoli che ibrida documentario, animazione, sound design e materiali d’archivio. Prendendo ispirazione nel titolo dal romanzo di Bruce Chatwin Le vie dei canti si pone l’obiettivo di percorrere, conoscere e raccontare i territori, per scoprirne la costante evoluzione. “Il documentario”, spiegano gli ideatori del progetto, “racconta un angolo di Valdarno, ma rispecchia anche la storia di tanti luoghi di Italia. Nelle storie dei protagonisti ciascuno può riconoscere storie vicine o familiari”.

Il progetto è stato realizzato attraverso l’omonima residenza d’artista ideata e promossa dall’associazione culturale MACMA, nell’ambito di Sguardi Factory Lab, contenitore di percorsi di formazione e produzione parallelo a Sguardi sul Reale Festival. La residenza ha prodotto un’opera collettiva sviluppata nell’arco di un anno, realizzata con il sostegno di SIAE “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” e MIBACT, che ha visto il coinvolgimento di quattro artisti under 35, come autori dell’opera: Gianfranco Bonadies (illustratore/animatore), Gianpaolo Capobianco (sound designer), Michele Sammarco (filmmaker) e Valeria Tisato (assistente creative coder).

www.settepontiwalkabout.it