6. CAMBIARE LA MEDICINA

Un tema sempre più discusso è il potenziale del videogioco come strumento di riabilitazione e allenamento cognitivo e motorio. Per esempio, come spiegato da Amir Bozorgzadeh, di fronte a una popolazione sempre più anziana è necessario trovare nuovi strumenti per tenere in allenamento il cervello, e la Realtà Virtuale sembra avere maggiori potenzialità rispetto a semplici giochi e applicazioni. “Non puoi escludere il corpo fisico dall’esperienza, e più sensi coinvolgi più ricordi gli eventi”, ha affermato Bozorgzadeh presentando il lavoro della sua startup Virtuleap, l’app VR di brain training Enhance. Bozorgzadeh va anche oltre, immaginando un futuro in cui sia possibile studiare il comportamento delle persone in queste app VR di brain training e prevedere in base a come giocano lo sviluppo di malattie degenerative come l’Alzheimer. Così, nell’incontro Coprogettare la cura della salute: videogiochi applicati per l’innovazione della riabilitazione di bambini con disabilità, Mariasilvia Poltronieri (OpenDot) ha presentato TOP! Together to Play, una suite di videogiochi utilizzabili con eye tracker (dispositivi che seguono il movimento degli occhi) e pensati per l’educazione di bambine e bambini con complesse disabilità neurologiche. A un livello più semplice (ma non meno importante) il videogioco può diventare uno spazio in cui prendersi cura di se stessi, come evidenziato nell’incontro Esplorare la cura di se stessi in ambienti digitali di Marina Díez. Lo abbiamo già visto parlando di videogiochi meditativi , che offrono spazi di contemplazione rituale.