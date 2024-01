La stagione si apre con la prima sfilata maschile di Gucci dalla nomina del direttore creativo Sabato De Sarno, che ha debuttato a settembre 2023 con la collezione donna. La curiosità di vedere come si stia orientando la maison fiorentina, rende quindi questo fashion show uno tra i più attesi della stagione milanese e non solo. Lo stesso giorno sfilerà il marchio italiano nato in Canada Dsquared2, seguito il 13 gennaio da Msgm in Corso Buenos Aires e Dolce&Gabbana al Metropol di viale Piave 24, iconica sede del marchio. Nella stessa giornata, ci saranno anche Neil Barrett in via Ceresio 7, Fendi nella consueta location di via Solari 35 ed Emporio Armani in via Bergognone 59. Tra i marchi imperdibili durante la Milano Fashion Week Uomo, si aggiungono a partire dal 14 gennaio Prada, JW Anderson, Giorgio Armani e Zegna. Per consentire la partecipazione a tutti, sul sito www.cameramoda.it saranno trasmesse le sfilate in diretta. Backstage MSGM FW23, Production & Photo Editing Alessia Caliendo, Photographer Riccardo Romani

Come in ogni Milano Fashion Week, gli stilisti emergenti convivono con quelli più affermati, anche se l’intero sistema dovrebbe aiutarli ad abbandonare la condizione di talenti esordienti quando tali non sono più (a parte per un’industria che non li valorizza adeguatamente). Il primo nome della stagione è quello di Jordanluca, che sfilerà il 13 gennaio in via F. Aporti; la giornata proseguirà con Federico Cina in via Tortona 27. Dal 14, sono attesi Simon Cracker in via Rimini 38, Pronunce in Corso Venezia e Andersson Bell presso la stessa location di Cina. In chiusura, Dhruv Kapoor il 15 gennaio e alcuni giovani volti a cui è stata dedicata l’intera giornata del 16 gennaio, consentendo loro di trasmettere le sfilate digitali sulle piattaforme di CNMI. Tra questi, sono da tenere d’occhio GAMS NOTE e UNI FORM. Backstage Federico Cina FW23. Production & Photo Editing Alessia Caliendo. Photographer Melissa Vizza

Ad animare la settimana della moda uomo ci sono anche gli eventi. Gucci ne terrà uno il 10 gennaio sera allo storico Bar Basso, a cui sarà possibile accedere solo con invito, per celebrare il secondo volume della serie Gucci Prospettive, un progetto di Sabato De Sarno dedicato alla fotografia e all’arte in tutte le sue forme. La curatrice è la designer e architetta Paola Antonelli. Il 12 gennaio, invece, Kiton e Triennale Milano presenteranno la mostra Tailoring School. A Journey into Education, curata da Luca Stoppini e aperta al pubblico dal 13 al 16. La sera, dal venerdì al lunedì, si terranno i party esclusivi di Dsquared2, Jordanluca, JW Anderson e Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con il locale Plastic, dedicati agli amanti della vita notturna e della musica. Milano Fashion Week 2023

Oltre a sfilate e feste, le presentazioni si rivolgono prettamente agli addetti ai lavori, con l’obiettivo di accorciare le distanze tra marchi e giornalisti, buyer e stylist. Da Domenico Orefice e Mordecai il 12 gennaio a Setchu il 13 e Lessico Familiare il 15, le nuove leve del sistema si rifugiano in questo format, arricchendo l’offerta di brand come Santoni e Tod’s da sempre presenti proprio attraverso l’organizzazione di presentazioni. Lo street style alla Milano Fashion Week Uomo. Photo Riccardo Scalfo