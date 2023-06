Alessia Caliendo è giornalista, producer e style e visual curator. Formatasi allo IED di Roma, si è poi trasferita a Londra per specializzarsi in Fashion Styling, Art Direction e Fashion Journalism alla Central Saint Martins. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni internazionali, campagne pubblicitarie, video musicali e celebrity. È docente presso il Polimoda e lo IED - Istituto Europeo di Design, dove insegna visual content curation, fashion production e fashion styling. Tiene regolarmente workshop e lezioni presso rinomati istituti di fotografia come Leica Akademie US e ISFCI - Istituto Superiore di Fotografia. Nel 2018 è entrata a far parte di Condé Nast per produrre contenuti per Vogue Italia, Vanity Fair, Glamour e GQ ed è stata visual tutor della Condé Nast Academy. Dal 2020 si è formata professionalmente come photo editor per completare e coprire tutti i campi legati alla produzione visiva e alla content curation. La sua ricerca spazia in diversi campi dell'arte visiva e della moda, dalla fotografia all'estetica contemporanea. Le immagini e la scrittura sono una parte fondamentale della sua pratica per raccogliere e imprimere memorie collettive.