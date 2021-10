4. PARIGI FASHION WEEK

Con la più classica delle comunicazioni greenwashing il super gruppo del lusso Kering ha fatto sapere di aver bandito l’utilizzo della pelliccia da tutte le sue collezioni. “Interrompere l’uso della pelliccia è un altro passo avanti nel nostro impegno per il benessere degli animali, ed è in linea con il nostro impegno per la sostenibilità. Il lusso moderno è anche lusso etico. È fatto di savoir faire, tradizione, design, qualità dei prodotti, proteggere il pianeta, proteggere le persone: puoi anche mettere un ombrello con la produzione etica”. Bel colpo! Kering non vanta all’interno dei suoi numerosi marchi moda nessuno specialista in questo tipo di lavorazione, a differenza del suo primo competitor LVMH che con Fendi “vanta” il marchio tradizionale di pellicceria più celebre al mondo.

Rushemy Botter e la sua compagna, Lisi Herrebrugh sono designer radicali. Chiamiamolo un segno dell’escalation dell’emergenza climatica e della natura mutevole dell’ambizione tra i talenti emergenti di oggi. Durante il periodo di inattività della pandemia, hanno lavorato per allestire un vivaio di coralli al largo dell’isola caraibica olandese di Curaçao. Per la primavera del 2022, hanno fatto un ulteriore passo avanti lavorando con l’organizzazione ambientale no profit Parley for the Oceans. Il 60% dei loro tessuti è stato prodotto da Parley utilizzando plastica oceanica riciclata, il che è costato loro mesi di sperimentazione e test di lavaggio: ma loro lo considerano però l’unico modo di procedere “liberatorio”.

Gabriela Hearst che ha presentato la collezione che porta il suo nome a New York all’inizio dello scorso mese disegna e presenta Chloé a Parigi. Hearst appartiene a pieno diritto al manipolo di designer che parlano ancora apertamente di sostenibilità. La stilista ha affermato di essere determinata a utilizzare questo brand come piattaforma per segnalare attraverso l’etichetta Chloe Craft capi solo apparentemente semplici ma impossibili da realizzare se non a mano. Per la collezione parigina ha lavorato con tecniche che non possono essere imitate dalle macchine e padroneggiate solo dalle mani dell’uomo. Per questa collezione dichiara di aver utilizzato per il 58% materiali a basso impatto, attraverso il riciclaggio e l’approvvigionamento da aziende agricole con particolare attenzione alla salute del suolo e al benessere degli animali. Molti i grembiuli e i caftani, gli abiti a vita bassa e capi di lino larghi: un tranquillo promemoria di quanto sia diventato complesso il mondo in cui viviamo.

Dries Van Noten non è un designer dell’ultima generazione ma di talento coraggio e cervello ha sempre dimostrato di averne molto. La sua ultima collezione è coloratissima, esplosiva persino euforica… tuttavia la presentazione in presenza non c’è stata, al suo posto un video girato i tre giorni. Van Noten ha ritenuto che non fosse il momento giusto per lasciarsi alle spalle la modalità di comunicazione digitale: non se l’è sentita di “tornare indietro”. Si è convinto che l’enormità dell’esperienza che abbiamo vissuto – e l’incertezza con cui stiamo ancora vivendo – ha causato un cambiamento psicologico ancora non chiaro ma permanente in ciò che decideremo di acquistare.