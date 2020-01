Quella della calzatura è una storia che attraversa molti secoli e viene presentata negli spazi del museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti. Si tratta della mostra Ai piedi degli dei, a cura di Lorenza Camin, Caterina Chiarelli e Fabrizio Paolucci: dai sandali delle cortigiane greche alle “caligae” dei soldati romani, dai calzari indossati dai patrizi fino a quelli apparsi nelle grandi pellicole, l’esposizione racconta – con approccio multidisciplinare – il periodo compreso fra il V secolo a.C. e il IV d.C. “La scarpa non è soltanto un accessorio e questo concetto era ben chiaro già agli antichi, al pari dell’abilità che richiedeva il realizzarle. Platone, ad esempio, non esitava a definire l’arte del calzolaio una vera e propria scienza”, spiega Fabrizio Paolucci, curatore della mostra e direttore del Dipartimento Antichità degli Uffizi. “Con la sua foggia o i suoi colori, questo indumento raccontava tutto della persona che lo indossava: il sesso, la condizione economica, la posizione sociale e il lavoro. Quel che è stato sempre considerato un semplice dettaglio del vestiario, diviene ora protagonista di un’esposizione, il cui fine è proprio quello di restituire alla scarpa il suo ruolo di prezioso documento del gusto e della tecnica del mondo greco-romano”. Tra i circa 80 pezzi in esposizione, non mancano anche i grandi cult del fashion contemporaneo, provenienti da brand come Emilio Pucci, Salvatore Ferragamo, Céline, Donna Karan e Yves Saint Laurent. Chiude il percorso un ambiente video ideato da Gianmarco D’Agostino di Advaita Film, che immerge il visitatore in un’accumulazione di immagini in cui archeologia, moda e cinema si intrecciano in un’unica narrazione.

– Giulia Ronchi

Ai pedi degli dei

Fino al 19 aprile 2020

Palazzo Pitti

Piazzale degli Uffizi, 6

50122 Firenze

T +39 055 2388 831

www.uffizi.it