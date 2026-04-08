Il Palazzo del Principe di Piombino è un gigante dimenticato nel centro di Milano. Chiuso da tanti anni, da tempo dietro le impalcature dei lavori in corso, è l’ultimo Palazzo di Corso Venezia, poi ci sono i caselli di Porta Venezia e parte di Corso Buenos Aires; da una parte e dall’altra si diramano i bastioni spagnoli: insomma, uno dei punti di maggior passaggio pedonale, automobilistico, ciclabile della città. In questo luogo c’era una vecchia osteria nel Settecento, poi venne trasformata in teatro e infine in anfiteatro diurno. Poi nel 1871 il Principe di Piombino si comprò tutto per realizzarci il suo palazzo, un gioiello neoclassico ultimato da Giorgio Pellini nel 1880.

Lo store di design RH a Milano nel Palazzo del Principe di Piombino. Ph Massimiliano Tonelli

L’arrivo del design di RH a Milano nel Palazzo del Principe di Piombino

In questo edificio sta per aprire un negozio di design come ce ne sono davvero pochi (anzi forse nessuno) in Italia. Una sede di fatto museale per il colosso nordamericano dell’interior RH che inaugura a Milano la sua prima “Gallery” italiana in una superficie di oltre 7mila mq su sette piani ai quali va aggiunto un giardino di circa mille e un ristorante sotterraneo nella corte di due piani chiamato La Volta proprio perché ricoperto da una volta di cristallo immersa nel verde.



RH è una realtà statunitense che un tempo – quando venne fondata nel 1979 – si chiamava per esteso Restoration Hardware per iniziativa del suo creatore Stephen Godon che aprì in California il primo punto vendita focalizzato soprattutto su mobili usati e ferramenta. Piano piano il brand si è focalizzato su un design molto lussuoso, confortevole, fatto di materiali selezionatissimi e di accessoristica costosa e appariscente.

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Cosa c’è dentro gli store di RH?

Negli anni i semplici negozi si sono trasformati in “Gallery” e hanno aperto in palazzi-trofeo (talvolta perfino ex musei!) in giro per l’America e ultimamente anche in Europa. Le Gallery hanno la caratteristica di non essere solo dei mega negozi di design su più piani in edifici storici e blasonati, ma di puntare al coinvolgimento del pubblico aggiungendo anche servizi di ospitality premium come decine di ristoranti eleganti e bar dedicati a caviale e champagne. A New York, nel Meatpacking, hanno aperto anche una guesthous ambitissima. L’ultima apertura importante in Europa è stata quella dello scorso anno a Parigi: nel 2025 infatti RH ha aperto sugli Champs-Elysées un grandissimo punto vendita che a partire dal 20 o 21 aprile del 2026 verrà pareggiato come dimensioni e prestigio dal nuovo negozio di Milano.

Lo store RH di Milano in Corso Venezia è quasi ultimato

In questi giorni c’è tutto un brulicare di allestitori, maestranze, fotografi che cercano di portare a casa uno shooting e soprattutto restauratori (molti internazionali) che mettono a punto ogni dettaglio di questo immenso edificio nel cuore di Milano. Per il momento possiamo solo pubblicare (sfogliatele nella nostra gallery), alcune immagini di altri store RH simili a quello di Milano per capire quale sarà lo stile di questo negozio: per i più curiosi è già aperta online la possibilità di prenotarsi una visita durante i giorni della Design Week. Cosa si troverà nello store RH? Di tutto e tutto quello che è esposto è in vendita: lenzuola, asciugamani, anfore, letti, accessori per il bagno, divani, lampade, tappeti, sedie, tavoli e anche – attenzione – opere d’arte e sculture (in passato RH aveva lanciato proprio una piattaforma sull’arte contemporanea). Non manca un focus sui pezzi rari e introvabili e sull’antiquariato, oltre che una biblioteca con tanto di busti dei grandi pensatori romani e la chicca della prima edizione illustrata (del 1511) del De Architectura di Vitruvio. Tutto qui è sia classico e antico che moderno e contemporaneo, a seconda dei gusti dei clienti. E poi c’è il mondo outdoor. All’ultimo piano infine si raggiunge l’RH Bar&Lounge, per una esperienza immersiva nei valori del brand con un bicchiere in mano sotto maestosi lampadari di Murano.

RH, il negozio di Parigi

Dopo Parigi e Milano RH aprirà a Londra

Viste le dimensioni di questo store, visto il tempo che è stato necessario al restauro (10 milioni di investimento almeno), vista la storicità dell’edificio e l’importanza del brand (parliamo di una azienda che fattura oltre 3 miliardi), l’apertura di RH Gallery a Milano sarà una delle attrazioni della Settimana del Mobile senza dubbio. Tanto più che il marchio ha deciso di debuttare in Italia con una linea di prodotto inedita chiamata RH Estates, e dedicata ai prodotti fatti su misura in dialogo con gli sviluppatori immobiliari: da RH puntano molto su questa novità (e sui nuovi store europei) per mettere in bolla il fatturato che sta andando peggio delle aspettative degli analisti negli ultimi trimestri. Intanto, subito dopo Milano, la nuova sfida sarà Londra.



Massimiliano Tonelli



Corso Venezia, 56 – Milano

02 81289528

[email protected]