4. LOVE IN A BOX E LOVE IN BLOOM FIRMATI MARCANTONIO

L’artista-designer Marcantonio – al secoloMarcantonio Raimondi Malerba – ha realizzato in occasione di San Valentino due nuovi progetti: Love in a Box, scatola a forma di cuore per i pegni d’amore più romantici, e Love in Bloom Kintsugi, che reinterpreta in modo contemporaneo l’antica tradizione giapponese di riparare con l’oro le fratture della ceramica. Oltre ad usare materiali preziosi e raffinati, l’opera è un invito a trattare con cura, salvaguardare e proteggere anche ciò che si rompe ma può essere aggiustato. L’amore è un equilibrio delicato, a volte un compromesso, un dono e un donarsi incondizionato… e alla rottura potrebbe esserci rimedio. Anche per Love in a Box il cuore è quello anatomico, pulsante e sanguinante, non simbolico. Un involucro che si apre per custodire segreti, affinità elettive, ricordi in forma di oggetti e lettere. “Quali sono le cose che potremmo mettere dentro questa scatola? Una sorpresa per qualcuno di importante? Un messaggio, un oggetto prezioso, dei confetti, un anello. O forse questa scatola è per noi stessi?”, si domanda Marcantonio. “Potremmo mettere dentro un ricordo, qualcosa che per noi è speciale, che non vogliamo dimenticare o che vogliamo custodire con cura. Un piccolo oggetto dal grande valore, qualcosa che vogliamo saper essere al posto giusto”.

