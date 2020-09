È morta a 96 anni nella sua casa di Milano il 9 settembre 2020 Maria Cristina Mariani Dameno, coniugata Boeri, a tutti nota come Cini Boeri. La sua carriera era cominciata nel 1951 dopo la laurea al Politecnico di Milano: collaborò con i grandi Gio Ponti e Marco Zanuso per un periodo che si concluse nel 1963, quando aprì uno studio in proprio. Per alcuni anni è stata docente di progettazione architettonica e disegno industriale al Politecnico, nonché membro del consiglio d’amministrazione della Sedicesima Triennale di Milano (1981) e e Socio Onorario ADI. Sposata con il neurologo Renato Boeri (da cui si è poi separata nel 1965) ha avuto tre figli, tutti molto noti nelle relative professioni: Sandro Boeri (giornalista), Stefano Boeri (archistar, ex assessore alla cultura del Comune di Milano e Presidente della Triennale di Milano) e Tito Boeri (economista). Cini Boeri ha incarnato quei valori della borghesia milanese fatta di dedizione alla professione, passione per il lavoro e pragmatismo.

MORTA LA DESIGNER CINI BOERI

Lungo tutto il corso della sua carriera ha collezionato numerosi premi, come il Compasso d’Oro nel 1979 (di cui ha fatto anche parte della giuria nel 1984), con il divano Strips, disegnato per Arflex e oggi esposto presso la collezione permanente della Triennale di Milano. Tra i suoi oggetti più noti: la poltrona Bobo(1967), il divano Serpentone (1971), il tavolo Talete(1976) e la libreria girevole Double face(1980), tutti per Arflex; il tavolo Lunario e il divano Gradual(1970) per Knoll; il lampadario Feltro(1989) per Venini. Ma ci sono altri riconoscimenti italiani e internazionali guadagnati, tra cui due Premi Roscoe New York (1978 e 1984), Premio Saiedue (1983), Premio Design Stoccarda (1985), selezione Forum Design (1987), Premio “Milanodonna” Comune di Milano (2007), “the IIC Lifetime Achievement Award” Los Angeles (2008) e il “Good design award” Chicago (2008). Dopo aver insegnato al Politecnico, ha tenuto conferenze e lezioni nelle più grandi università del mondo: al Nucleo del Deseno Industrial di Sao Paulo, al Collegio degli Architetti di Rio de Janeiro, alla Cranbrook School di Detroit, al Pacific Design Center e alla UCLA di Los Angeles, per citarne alcune.

IL PENSIERO E LO STILE DI CINI BOERI

La sua cifra stilistica, ereditata anche dalla collaborazione con Gio Ponti, è stata l’essenzialità delle forme e il fatto di privilegiare la funzionalità del progetto rispetto alla sua estetica. Oltre ha oggetti di design, Cini Boeri ha progettato in Italia e all’estero case unifamiliari, appartamenti, allestimenti museali, uffici e negozi, dedicando grande attenzione allo studio della funzionalità dello spazio e ai rapporti psicologici tra l’uomo e l’ambiente. Su questa tematica ha scritto anche due libri: Le dimensioni umane dell’abitazione di Franco Angeli Edizioni e i saggi La dimensione del domestico. Fuori dal suo percorso creativo, nel 2019 aveva vinto un altro significativo premio: l’Ambrogino d’oro, assegnatole dalla Commissione su proposta dall’Anpi Provinciale di Milano per essere stata in gioventù staffetta partigiana e aver contribuito alla resistenza della città.

-Giulia Ronchi