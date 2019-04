4. BRERA

Al centro della proposta del Brera Design District, che festeggia il suo decimo compleanno, c’è il design thinking nella declinazione del libro di Bill Burnett e Dave Evans Design Your Life.

In accordo con la tesi sostenuta dai due guru americani ‒ il design come forma mentis in grado di intervenire in qualunque ambito della vita, migliorandolo ‒ dieci “ambasciatori” mostrano come il loro lavoro, in campi diversi, contribuisca a costruire un mondo più sostenibile e dunque più vivibile.

> Colori fluo e vibe tropicale per l’installazione dello studio Design by Gemini: allestita in un container, The Pool Club riprende il mood della Miami degli Anni Novanta.

> Come sempre, l’anima del distretto sono i suoi showroom. Oltre agli habitué del Fuorisalone, si segnalano nuove aperture ‒ per esempio quella del primo showroom italiano di Tai Ping in piazza San Simpliciano ‒ e spazi espositivi temporanei come quello in cui Thonet festeggia i suoi 200 anni.

www.breradesigndistrict.it