La storia dei teatri condominiali italiani che sono diventati patrimonio Unesco

L’ultimo ingresso per l’Italia nella lista del Patrimonio mondiale tutelato dall’Unesco illumina una peculiarità architettonica forse poco conosciuta, ma preziosissima per la storia culturale del Paese, radicata nelle regioni centrali della Penisola.

Teatro Ventridio Basso, Ascoli Piceno

Cosa sono i teatri condominiali del Centro Italia

Si tratta dei cosiddetti teatri condominiali, un sistema che oggi conta diciotto teatri pubblici, con sala “all’italiana”, dislocati in particolare in Emilia Romagna, Marche e Umbria (14 nella Marche, 2 in Umbria e 2 in Emilia Romagna), cui si aggiunge l’altissima densità di sale storiche presenti nella stessa area di riferimento. Sorti nell’arco di un secolo, tra la metà del Settecento e la metà dell’Ottocento, si scovano spesso in piccoli centri, e sono la testimonianza tangibile di un’epoca che non solo vide un’incredibile fioritura di sale teatrali ma segnò anche la nascita di un nuovo modo di intendere il teatro, da luogo di intrattenimento esclusivo della classe aristocratica a istituzione culturale a servizio dell’intera comunità. Così il teatro passò dall’essere confinato all’interno delle istituzioni religiose e delle residenze aristocratiche a diventare un’istituzione civica accessibile a un pubblico più ampio.

Il nome che li identifica deriva dal fatto che fossero sostenuti economicamente da “società condominiali”, cioè partenariati tra l’amministrazione pubblica e i privati, solitamente famiglie di notabili e borghesia emergente.

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Le caratteristiche architettoniche dei teatri condominiali

Dal punto di vista architettonico, le caratteristiche comuni e distintive dei teatri condominiali riguardano sia gli spazi scenici che quelli destinati al pubblico. Si riconoscono sempre una struttura a ferro di cavallo e una disposizione dei posti tra platea e palchetti che rifletteva la gerarchia della società del tempo; anche i teatri di dimensioni ridotte o molto ridotte presentano spazi quali il foyer, lo scalone monumentale e il ridotto, ambiente destinato alla conversazione e al gioco.

Nell’ambito di questi elementi condivisi, ciascuna struttura ha però adottato soluzioni formali, tecniche, costruttive, scenografiche e acustiche diverse, alimentate dallo scambio di idee ed esperienze tra i principali architetti, artisti e artigiani del tempo, che operarono in quello che fu, di fatto, un laboratorio sperimentale del teatro all’italiana. Così furono messi a punto nuove piante, coperture e sistemi di soffittatura.

E infatti la resistenza di queste infrastrutture civiche ha permesso di mantenere in vita le professionalità artistiche e artigiane necessarie a ricreare nel tempo la l’arte del teatro: il sistema dei teatri condominiali dimostra come il teatro – inteso sia come complesso architettonico sia come tradizione culturale – si sia evoluto fino a diventare un’espressione auto-rappresentativa della comunità.

I teatri condominiali entrano nella lista del patrimonio mondiale Unesco

Partendo da questi presupposti, alla fine del 2021 fu avviato l’iter di candidatura per il riconoscimento Unesco. Il processo, promosso dalla Regione Marche, fu poi esteso a comprendere l’intero sistema dei teatri condominiali dell’Italia Centrale. E a seguito delle ispezioni sul territorio di ICOMOS, nel corso del 2025, ora arriva l’iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale, nel corso della 48° sessione del Comitato Unesco in corso a Busan, in Corea del Sud, fino al 29 luglio. “Il riconoscimento celebra l’eccezionale valore universale di questi gioielli architettonici, che sono, da oltre due secoli, centri vitali di fruizione culturale, di identità e di coesione sociale per le comunità che li custodiscono” evidenzia il ministro Alessandro Giuli, accogliendo con soddisfazione il buon esito della candidatura “I teatri condominiali sono una infrastruttura culturale italiana di eccellenza, che, in maniera innovativa, ha permesso a generazioni di cittadini nei borghi e nei piccoli centri dell’Italia centrale di fruire dell’Opera, della musica classica e di altre forme di spettacolo dal vivo”. Il Ministero della Cultura si impegna, inoltre, a proseguire il percorso di valorizzazione dei teatri condominiali avviato con la candidatura Unesco.

Teatro Giovanni Battista Pergolesi, Jesi

I teatri condominiali oggi

Oggi, infatti, i teatri condominiali continuano a essere utilizzati come sedi per rappresentazioni teatrali e musicali e le loro caratteristiche strutturali e decorative distintive risultano in larga parte inalterate. Sebbene molti di questi teatri siano situati in centri con poche migliaia di abitanti, dunque, mantengono la funzione sociale per la quale furono originariamente realizzati. Tutti di proprietà comunale, fatta eccezione per il Teatro Sociale di Amelia, in Umbria, di proprietà dell’Agenzia del Demanio, i teatri condominiali sono affidati alla gestione dell’amministrazione pubblica, che in alcuni casi ha scelto di demandare il compito a fondazioni, associazioni culturali ed enti multidisciplinari, come AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali e Teatro Stabile dell’Umbria.

Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti nella Lista Unesco, consolidando il primato dell’Italia per numero di beni riconosciuti.

La lista dei diciotto teatri condominiali riconosciuti patrimonio mondiale Unesco

Teatro Angelo Mariani, Sant’Agata Feltria (Emilia Romagna)

Teatro Goldoni, Bagnacavallo (Emilia Romagna)

Teatro Gentile da Fabriano, Fabriano (Marche)

Teatro Rossini, Pesaro (Marche)

Teatro Giovanni Battista pergolesi, Jesi (Marche)

Teatro della Fortuna, Fano (Marche)

Teatro Ventidio Basso, Ascoli Piceno (Marche)

Teatro Bruno Mugellini, Potenza Picena (Marche)

Teatro Serpente Aureo, Offida (Marche)

Teatro dell’Aquila, Fermo (Marche)

Teatro Nicola Vaccaj, Tolentino (Marche)

Teatro Comunale di Porto San Giorgio (Marche)

Teatro Giuseppe Persiani, Recanati (Marche)

Teatro Lauro Rossi, Macerata (Marche)

Teatro Feronia, San Severino Marche (Marche)

Teatro Bramante, Urbania (Marche)

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, Spoleto (Umbria)

Teatro Sociale di Amelia (Umbria)



Livia Montagnoli



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