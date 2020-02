Ha lasciato questa terra con una “missione”: approdare altrove, per “costruire una città spaziale nel cielo”. Così recita il post pubblicato in mattinata sul profilo Instagram di Yona Friedman, nel quale la notizia della scomparsa dell’architetto, nato a Budapest nel 1923, è accompagnata da un ritratto di metà anni Settanta. Figura dotata, nell’immaginario di molti, di una sorta di “aura mitica”, il teorizzatore dell’Architettura Mobile da tempo aveva adottato proprio quel social network per condividere memorie, montaggi di meravigliosi disegni a mano libera, istantanee di maquette e, non da ultimo, scatti relativi ai suoi libri e progetti. Una scelta nel segno della condivisione e dello scambio, coerente con la sua vita, che prendendo le distanze da facili derive autocelebrative si traduce oggi in un’eredità visiva e concettuale accessibile a tutti. Visionario e non etichettabile, Friedman è stato un progettista vulcanico e instancabile, capace di portare avanti la sua attività stabilendo “record personali” quasi fino all’ultimo. Basti pensare che risale ad appena un anno fa la sua prima opera pubblica negli Stati Uniti – Space Chain Phantasy -, realizzata nell’ambito di un’iniziativa promossa dall’Institute of Contemporary Art di Miami e dal Miami Design District.

UTOPIE REALIZZABILI

Analogamente a quanto fatto con l’installazione site-specific No Man’s Land (Terra di Nessuno), realizzata con Jean-Baptiste Decavèle in Abruzzo nel 2016, nell’intervento progettato a Miami si ritrovano ideali, forme e visioni che hanno contraddistinto la sua attività, costantemente orientata verso il superamento dei confini della disciplina. Flessibile, mobile, modificabile dall’utente era l’architettura secondo Friedman, che dall’Ungheria, dove era nato e si era formato, aveva raggiunto Haifa, in Israele, stabilendosi lì per circa un decennio. Parigi, sua città d’adozione e luogo della sua scomparsa, lo aveva successivamente accolto, divenendo il punto di partenza per un’esistenza densa di collaborazioni internazionali. In primis quelle con l’ONU e UNESCO, affiancate dalle docenze presso gli atenei statunitensi. Più volte protagonista con i suoi lavori all’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia – da ricordare anche la sua partecipazione all’undicesima Documenta di Kassel -, Friedman è stato anche un autore prolifico. Il rilievo dei suoi libri non va rintracciato soltanto nei contenuti teorici di cui si fanno portatori, dal celeberrimo Utopie realizzabili, scritto nel 1974, al più recente The Dilution of Architecture, scritto insieme a Manuel Orazi.

ARCHITETTURA PER LE PERSONE

Una riflessione, infatti, meritano le “modalità di comunicazione” da lui adottate, con particolare riguardo per i suoi manuali, nei quali viene “trasferito” e adattato in forma cartacea il metodo di insegnamento applicato nelle università americane, a partire dagli anni Sessanta. Consapevole del potenziale comunicativo delle immagini, Friedman come docente ricorre ai disegni alla lavagna; nei libri mantiene la medesima essenzialità e immediatezza, in associazione a testi sintetici e chiarissimi che evocano la dimensione del fumetto. Un esempio rappresentativo è Tetti, edito da Quodlibet, che ci consente anche di ricordare l’impegno dell’architetto per l’apprendimento e la diffusione delle tecniche costruttive nell’India del secondo Novecento. Un libro che, come l’intera opera dell’architetto, ne testimonia l’interesse per l’umanità, prevalente su quello per l’architettura e per le sue molteplici declinazioni. Ed è stato, probabilmente, questo uno dei tratti più rappresentati dell’esistenza (su questa terra) di Yona Friedman.

–Valentina Silvestrini