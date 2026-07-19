Solo tra un anno, il 7 luglio del 2027, si arriverà a proclamare le Sette Meraviglie Contemporanee del mondo. L’iniziativa promossa dal World Travel and Tourism Council, però, ha già intrapreso il suo iter.

Vota le Sette Meraviglie Contemporanee del mondo

L’idea è quella di individuare e celebrare i monumenti e le architetture realizzati a partire dal 1801 che hanno avuto il maggiore impatto sul settore dei viaggi e del turismo, sulle comunità locali e sullo sviluppo economico, e che “continuano a ridefinire il futuro delle destinazioni in tutto il mondo”.

E tutti possono partecipare alle votazioni, proponendo o contribuendo a selezionare quei luoghi che meglio incarnano l’approccio contemporaneo al viaggio.

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Il valore delle Sette Meraviglie Contemporanee

Alle Sette Meraviglie Contemporanee si riconoscerà non solo uno specifico valore architettonico e culturale, ma anche il ruolo trasformativo che svolgono nel rivitalizzare le economie locali, nell’attrarre investimenti e nel creare posti di lavoro. Tra gli esempi portati dal WTTC, la Tour Eiffel o il Museo Guggenheim di Bilbao concretizzano il concetto, dimostrando come investimenti lungimiranti e progetti ambiziosi (finanche visionari) abbiano un impatto profondo sui luoghi di cui contribuiscono a ridefinire l’identità, non solo culturale.

Il progetto delle Sette Meraviglie Contemporanee, nell’intenzione del WTTC, nasce proprio per sottolineare il valore delle risorse turistiche quali infrastrutture strategiche: “Oltre alla loro importanza culturale, i monumenti iconici e le attrazioni turistiche generano già benefici economici e sociali duraturi” spiega l’organizzazione internazionale “L’iniziativa mette inoltre in luce come la collaborazione pubblico-privato possa creare attrazioni di livello mondiale, capaci di generare crescita futura e migliorare l’esperienza del visitatore”.

Come votare le Sette Meraviglie Contemporanee

Si punta a celebrare non solo le attrazioni già iconiche a livello globale, ma anche quelle emergenti, che possiedono il potenziale per influenzare la prossima generazione di destinazioni turistiche. I criteri di selezione tengono conto di fattori quali il contributo al turismo, l’impatto economico, il valore per la comunità e lo sviluppo della destinazione, accanto al rilievo culturale e architettonico delle candidate.

“La capacità di creare meraviglia non è qualcosa che l’umanità ha smesso di esprimere secoli fa; ogni generazione lascia la propria impronta sul mondo. Invitiamo persone di ogni luogo a contribuire a valorizzare quei punti di riferimento che hanno definito l’era moderna e che continueranno a ispirare nuovi modi di vivere il mondo”, sottolinea la presidente di WTTC Gloria Guevara.

Da qualche giorno sono già aperte le nomination online: è sufficiente indicare la propria preferenza, purché si tratti di una “meraviglia” realizzata non prima del 1801, frutto dell’ingegno umano. Il 7 gennaio 2027, il WTTC renderà nota la lista dei 70 luoghi più votati, riaprendo le votazioni al pubblico. Il 7 aprile sarà la volta della shortlist dei 30 finalisti, per arrivare, il 7 luglio, alla proclamazione della Sette Meraviglie Contemporanee del mondo.