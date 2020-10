6. ANDREA BRUCIATI ‒ VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE – TIVOLI

In questo momento il pubblico è particolarmente coinvolto sugli aspetti di consumo online, che probabilmente continueranno anche in futuro ad avere un ruolo consistente. Il recupero di una certa normalità sensoriale avverrà in tempi piuttosto lunghi ma in questo le Villae si pongono come vintage e pionieristiche, secondo i punti di vista che si vogliono assumere. Siamo stati concepiti come luoghi volti alla meraviglia e al riequilibrio profondo con noi stessi e in un tempo di profondi sconvolgimenti, questo oggi può veramente fare la differenza. Se è vero che i pubblici non si avvicineranno più allo stesso modo, almeno non completamente, è anche palese che cercheranno in noi una diversa dimensione, immersiva, unica nel suo genere. Sono comunque curioso sugli sviluppi di questo dialogo, perché intravedo anche forme di comunicazione e attenzione nuove, alcune anche molto stimolanti. I luoghi di cultura devono quindi accrescere il proprio valore identitario di rappresentazione comune e dovranno essere fautori di un nuovo modo di raccontare: per me le nuove forme di narratività sono fondamentali. Non sarà l’aumento o la diminuzione della richiesta culturale a fare la differenza, ma la sua ridistribuzione e il suo grado di comunicabilità.