Ultimi giorni per partecipare alla settima edizione del concorso per il Progetto Art Bonus dell’anno e gratificare così lo sforzo di quanti, mecenati ed enti, hanno reso possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Il tutto semplicemente mettendo un “mi piace” sul post di Facebook e un “cuore” sul post di Instagram su un solo progetto tra quelli in gara – per ciascuna delle 2 categorie Beni e luoghi della cultura e Spettacolo – sulla piattaforma dedicata entro il 30 marzo. Si tratta, infatti, di un’iniziativa promossa da ALES Spa (Società in house MiC responsabile del programma di gestione e promozione dell’Art Bonus) in collaborazione con Promo PA Fondazione LuBeC per premiare il migliore progetto dell’anno, finanziato nel 2022 tramite Art Bonus , la misura fiscale varata nel 2014 per favorire il mecenatismo culturale che dal 2017 si è estesa a tutti i settori dello spettacolo, incluse le orchestre, i teatri nazionali, i teatri di rilevante interesse culturale, i festival, i centri di produzione teatrale e di danza, prevedendo anche lo stanziamento di fondi per promuovere ed incoraggiare le attività culturali nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma. Sono 12 i progetti finalisti in questa nuova edizione del concorso che si contendono la vittoria in ciascuna categoria, vediamoli nel dettaglio.

Claudia Giraud

Il contenuto prosegue a seguire

https://artbonus.gov.it/concorso/2023/