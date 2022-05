Presentate finalmente le linee guida per la transizione digitale e verde del settore culturale e creativo: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del governo Draghi, meglio noto come PNRR, aveva anticipato un anno fa che sarebbero stati messi a disposizione ben 155 milioni di euro in bandi destinati alle organizzazioni profit e non profit del settore, da selezionare entro il 31 dicembre 2023. I fondi sono rivolti a “due principali linee di azione, strettamente legate ai principi del Next Generation EU e delle politiche europee”, sostiene la comunicazione ufficiale del 6 maggio 2022: “Sostenere la ripresa delle attività culturali incoraggiando l’innovazione e l’uso della tecnologia digitale in tutta la catena del valore; favorire l’approccio verde in tutta la filiera culturale e creativa”. Questo con un occhio di riguardo per la parità di genere, la valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale Nord-Sud, con almeno il 40% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.

I FONDI DEL PNRR PER IL SETTORE CULTURALE E CREATIVO

Quello culturale “è tra i settori più colpiti dalla crisi legata alla pandemia”, ha detto Lucia Borgonzoni, sottosegretaria per la Cultura. “Servivano risposte urgenti. Per questo abbiamo giocato d’anticipo sul cronoprogramma che fissava i termini a dicembre 2023. Per la creatività italiana un supporto concreto per la ripartenza”. Destinatari effettivi dell’investimento sono le attività in tutti i settori che si basano su “valori culturali ed espressioni artistiche e altre espressioni creative individuali o collettive”: questo significa che sono incluse tutte le organizzazioni che si occupano di musica, radio e audiovisivo, moda, architettura e design, arti visive, spettacoli dal vivo e festival, patrimoni materiali e immateriali (come le biblioteche), artigianato artistico ed editoria e letteratura.

GLI OBIETTIVI DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E VERDE DEL SETTORE CULTURALE

Sono quattro gli obiettivi chiave posti dal bando, consultabile per intero a questo indirizzo, rispettivamente due in ottica digitale e due in ottica ecologica: il miglioramento dell’ecosistema culturale incoraggiando la cooperazione; il sostentamento finanziario della produzione attraverso l’innovazione digitale; la riduzione dell’impatto ecologico degli eventi; e la promozione di una progettazione ecocompatibile. Destinatarie degli investimenti saranno le micro e piccole imprese nate entro il 2020 e operanti su tutto il territorio nazionale, nonché le organizzazioni culturali e creative profit e no profit e i soggetti del Terzo Settore, con contributi a fondo perduto che possono toccare al massimo l’80% della spesa dei progetti (per un tetto di 75mila euro) per progetti da concludersi entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell’ammissione e non oltre giugno 2026.

– Giulia Giaume