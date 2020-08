Tra le misure approvate dal Governo: contributi per le attività commerciali nelle città d’arte, per teatri, cinema e musei e sostegno per i professionisti della cultura e lavoratori dello spettacolo.

“È di oltre 3 miliardi di euro il pacchetto approvato ieri dal consiglio dei ministri per sostenere i settori del turismo e della cultura. Un intervento davvero imponente con molte misure: dai contributi per le attività commerciali nelle città d’arte; alla sospensione dell’IMU per le strutture ricettive, i cinema e i teatri; al sostegno ai lavoratori dipendenti, i precari e gli stagionali; agli aiuti per tutte le strutture ricettive, i teatri, i cinema e i musei. Un sostegno dovuto per due settori che rendono l’Italia unica e invidiata in tutto il mondo”. Con queste parole il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini , che ha appena autorizzato lo stanziamento di 20 milioni di euro per le mostre annullate per Covid, ha annunciato le nuove misure economiche legate all’emergenza coronavirus del Decreto Agosto, approvato ieri sera dal Governo. Eccole nel dettaglio, punto per punto…

-Claudia Giraud