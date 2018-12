4. ARTISTI AFROAMERICANI: I NUOVI PROTAGONISTI DEL MERCATO

Il Report annuale di Artprice sul mercato dell’arte contemporanea dà conto, per il 2018, del “soffio africano che scuote l’intero mercato dell’arte”, e ci sono buoni segnali per affermare che il trend si consoliderà nel 2019, segnando l’apertura e l’interesse delle istituzioni e dei collezionisti per gli artisti afroamericani. I record di Basquiat nel 2017 così come quelli del 2018 di Kerry James Marshall, le prestigiose acquisizioni di Mark Bradford e Sam Gilliam, l’interesse in asta per Jack Whitten o Henry Taylor, così come l’entrata in collezioni museali di Amy Sherald e Lynette Yiadom-Boakye (il Baltimore Museum of Art ha messo in vendita diversi blue-chip, bianchi e maschi, per acquisire opere di artiste di colore), o la riscoperta critica del collettivo AfriCOBRA, al centro di significativi momenti espositivi: tutto sembra essere di buon augurio per una scena internazionale finalmente in grado di riconoscere artisti di enorme talento e spessore, e di tirarli fuori dal cono d’ombra in cui sono stati, sottovalutati e sottostimati, relegati fino a poco tempo fa.